Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Улица Ташкентская будет реконструирована от больницы им. Середавина до улицы Стара-Загоры 94 В Самаре продолжится реконструкция улицы Ташкентской. Так, планируется привести в порядок участок от больницы им. Середавина до улицы Стара-Загоры, передает samarskie-voditeli.ru.



Полный проект реконструкции включает в себя изменение улицы на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Солнечной. Работы были начаты в 2016 году. Тогда улицу Ташкентскую продолжили до улицы Солнечной, построили двухуровневую развязку, провели реконструкцию на участке до Московского шоссе. Движение по новому путепроводу было открыто весной этого года.



Теперь запланирован следующий этап реконструкции. На эти работы выделяется 147,4 млн рублей, ведется поиск подрядчика. По проекту дорога на улице Ташкентской на участке от Московского шоссе до Стара-Загоры будет по две полосы в каждую сторону. Также будет произведен перенос коммуникаций, установлены новые дорожные знаки, уложена тактильная плитка, обустроен тротуар и две трамвайные остановки.



Реконструкция этого участка начнется уже осенью 2018 года. Работы должны быть завершены уже в следующем году, до ноября.





Фото: samarskie-voditeli.ru



Полный проект реконструкции включает в себя изменение улицы на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Солнечной. Работы были начаты в 2016 году. Тогда улицу Ташкентскую продолжили до улицы Солнечной, построили двухуровневую развязку, провели реконструкцию на участке до Московского шоссе. Движение по новому путепроводу было открыто весной этого года.Теперь запланирован следующий этап реконструкции. На эти работы выделяется 147,4 млн рублей, ведется поиск подрядчика. По проекту дорога на улице Ташкентской на участке от Московского шоссе до Стара-Загоры будет по две полосы в каждую сторону. Также будет произведен перенос коммуникаций, установлены новые дорожные знаки, уложена тактильная плитка, обустроен тротуар и две трамвайные остановки.Реконструкция этого участка начнется уже осенью 2018 года. Работы должны быть завершены уже в следующем году, до ноября.Фото: samarskie-voditeli.ru Версия для печати

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