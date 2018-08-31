Улица Ташкентская будет реконструирована от больницы им. Середавина до улицы Стара-Загоры

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Улица Ташкентская будет реконструирована от больницы им. Середавина до улицы Стара-Загоры

31 августа 2018 14:37
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Полный проект реконструкции включает в себя изменение улицы на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Солнечной. Работы были начаты в 2016 году.
В Самаре продолжится реконструкция улицы Ташкентской. Так, планируется привести в порядок участок от больницы им. Середавина до улицы Стара-Загоры, передает samarskie-voditeli.ru.

Полный проект реконструкции включает в себя изменение улицы на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Солнечной. Работы были начаты в 2016 году. Тогда улицу Ташкентскую продолжили до улицы Солнечной, построили двухуровневую развязку, провели реконструкцию на участке до Московского шоссе. Движение по новому путепроводу было открыто весной этого года.

Теперь запланирован следующий этап реконструкции. На эти работы выделяется 147,4 млн рублей, ведется поиск подрядчика. По проекту дорога на улице Ташкентской на участке от Московского шоссе до Стара-Загоры будет по две полосы в каждую сторону. Также будет произведен перенос коммуникаций, установлены новые дорожные знаки, уложена тактильная плитка, обустроен тротуар и две трамвайные остановки.

Реконструкция этого участка начнется уже осенью 2018 года. Работы должны быть завершены уже в следующем году, до ноября.


Фото:    samarskie-voditeli.ru

 
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