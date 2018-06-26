Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
Стартовал опрос общественного мнения о реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»
26
июня 2018
15:31
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24 июня стартовал опрос общественного мнения о реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Самарско-Тольяттинской агломерации.
Опрос проводится в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице по адресу vk.com/bkdsamara, которая является общественной приемной проекта. Принять участие в опросе может любой пользователь социальной сети.
Напомним, что реализация проекта «Безопасные и качественные дороги ведется с 2017 года. В прошлом году в рамках проекта было отремонтировано 107 автодорог регионального и местного значения протяженностью более 135,7 километров.
В 2018 году в Самарско-Тольяттинской агломерации в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать 80 участков автомобильных дорог регионального и местного значения протяженностью более 143,7 км, в том числе в Самаре - 40 участков автодорог (44,4 км), в Тольятти – 7 участков (13,3 км), в Новокуйбышевске – 12 участков (6,2 км), в Чапаевске – 2 участка (2,4 км), в Жигулевске – 4 участка (3 км), в Кинеле – 8 участков (6 км), а также семь участков региональных трасс (68,4 км).
Объем финансирования проекта в текущем году составляет 3 млрд 626 млн рублей, из которых 1 млрд 565 млн рублей – средства федерального бюджета, 2 млрд 61 млн рублей – средства областного бюджета.
Сейчас во всех населённых пунктах агломерации идёт ремонт дорог. На 10 объектах работы уже завершены. Опросы общественного мнения будут проводиться в группе проекта (vk.com/bkdsamara ) ежеквартально, сообщает пресс-служба облправительства.