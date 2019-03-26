Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Список дорог, которые планируют отремонтировать в Самаре в 2019 году 95



В рамках средств, выделенных на реализацию национального проекта, должны отремонтировать 49,96 км автомобильных дорог на общую сумму 1,253 млрд. руб., в том числе:



1) выполнить ремонт 40 участков автомобильных дорог картами свыше 100 п. м. (40,10 км) на общую сумму 373,36 млн. руб.;



2) провести комплексный ремонт 2-х автомобильных дорог

(3,48 км) на общую сумму 301,902 млн. руб. в рамках 3-х годичных контрактов, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла: ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Ново-Вокзальная; ул. Победы от ул. Елизарова до пр. Кирова.



3) выполнить комплексный ремонт 8 автомобильных дорог у Крымской площади (2,68 км) на общую сумму 132,26 млн. руб.



Перечень работ по ремонту улично-дорожной сети городского округа Самара на 2019 год в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" можно посмотреть





Фото: пресс-служба горадминистрации По информации профильного департамента, проект плана работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Самара на 2019 год, перечень объектов ремонта был сформирован на основании поручений Губернатора Самарской области, Главы городского округа Самара, предписаний ГИБДД, требований прокуратуры, обращений граждан, а также общедоступного ресурса «ОНФ» «Карта убитых дорог».В рамках средств, выделенных на реализацию национального проекта, должны отремонтировать 49,96 км автомобильных дорог на общую сумму 1,253 млрд. руб., в том числе:1) выполнить ремонт 40 участков автомобильных дорог картами свыше 100 п. м. (40,10 км) на общую сумму 373,36 млн. руб.;2) провести комплексный ремонт 2-х автомобильных дорог(3,48 км) на общую сумму 301,902 млн. руб. в рамках 3-х годичных контрактов, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла: ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Ново-Вокзальная; ул. Победы от ул. Елизарова до пр. Кирова.3) выполнить комплексный ремонт 8 автомобильных дорог у Крымской площади (2,68 км) на общую сумму 132,26 млн. руб.Перечень работ по ремонту улично-дорожной сети городского округа Самара на 2019 год в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" можно посмотреть здесь, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации Версия для печати

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