Список дорог, которые планируют отремонтировать в Самаре в 2019 году

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Список дорог, которые планируют отремонтировать в Самаре в 2019 году

26 марта 2019 20:54
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В рамках средств, выделенных на реализацию национального проекта, должны отремонтировать 49,96 км автомобильных дорог на общую сумму 1,253 млрд рублей.
По информации профильного департамента, проект плана работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Самара на 2019 год, перечень объектов ремонта был сформирован на основании поручений Губернатора Самарской области, Главы городского округа Самара, предписаний ГИБДД, требований прокуратуры, обращений граждан, а также общедоступного ресурса «ОНФ» «Карта убитых дорог».

В рамках средств, выделенных на реализацию национального проекта, должны отремонтировать 49,96 км автомобильных дорог на общую сумму 1,253 млрд. руб., в том числе:

1) выполнить ремонт 40 участков автомобильных дорог картами свыше 100 п. м. (40,10 км) на общую сумму 373,36 млн. руб.;

2) провести комплексный ремонт 2-х автомобильных дорог
(3,48 км) на общую сумму 301,902 млн. руб. в рамках 3-х годичных контрактов, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла: ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Ново-Вокзальная; ул. Победы от ул. Елизарова до пр. Кирова.

3) выполнить комплексный ремонт 8 автомобильных дорог у Крымской площади (2,68 км) на общую сумму 132,26 млн. руб. 

Перечень работ по ремонту улично-дорожной сети городского округа Самара на 2019 год  в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" можно посмотреть здесь, передает пресс-служба горадминистрации.


Фото:   пресс-служба горадминистрации
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