Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Сотрудники ГИБДД Тольятии обучают детей правилам безопасности на дороге 70 Детям наглядно показали, почему во время движения салоне автомобиля нужно пристегиваться, а также разъяснили о том, что происходит с пассажирами, если они игнорируют средства защиты в автомобиле.



В детском спортивном лагере «Гранит» сотрудники ГИБДД Тольятти провели профилактическую беседу с детьми, в ходе которой объяснили ребятам важность соблюдения ПДД и правил личной безопасности при передвижении в автомобиле.



Ребятам наглядно показали, почему во время поездки в автомобиле нужно пристегиваться, а также разъяснили о том, что происходит с пассажирами, если они игнорируют средства защиты в автомобиле.



Дорожные полицейские разобрали с детьми опасные ситуации, возникающие на дрогах, указав на необходимость неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Напомнили о том, что прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности перехода. Особое внимание было уделено правилам безопасного катания на велосипеде.



Дети признались, что никогда не задумывались о том, что может случиться на дороге, но сегодняшняя встреча заставила их иначе посмотреть на собственную безопасность, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.









Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области В детском спортивном лагере «Гранит» сотрудники ГИБДД Тольятти провели профилактическую беседу с детьми, в ходе которой объяснили ребятам важность соблюдения ПДД и правил личной безопасности при передвижении в автомобиле.Ребятам наглядно показали, почему во время поездки в автомобиле нужно пристегиваться, а также разъяснили о том, что происходит с пассажирами, если они игнорируют средства защиты в автомобиле.Дорожные полицейские разобрали с детьми опасные ситуации, возникающие на дрогах, указав на необходимость неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Напомнили о том, что прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности перехода. Особое внимание было уделено правилам безопасного катания на велосипеде.Дети признались, что никогда не задумывались о том, что может случиться на дороге, но сегодняшняя встреча заставила их иначе посмотреть на собственную безопасность, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области Версия для печати

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