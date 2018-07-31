Сотрудники ГИБДД Тольятии обучают детей правилам безопасности на дороге

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Сотрудники ГИБДД Тольятии обучают детей правилам безопасности на дороге

31 июля 2018 14:14
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Детям наглядно показали, почему во время движения салоне автомобиля нужно пристегиваться, а также разъяснили о том, что происходит с пассажирами, если они игнорируют средства защиты в автомобиле.
Детям наглядно показали, почему во время движения салоне автомобиля нужно пристегиваться, а также разъяснили о том, что происходит с пассажирами, если они игнорируют средства защиты в автомобиле.

В детском спортивном лагере «Гранит» сотрудники ГИБДД Тольятти провели профилактическую беседу с детьми, в ходе которой объяснили ребятам важность соблюдения ПДД и правил личной безопасности при передвижении в автомобиле.

Ребятам наглядно показали, почему во время поездки в автомобиле нужно пристегиваться, а также разъяснили о том, что происходит с пассажирами, если они игнорируют средства защиты в автомобиле.

Дорожные полицейские разобрали с детьми опасные ситуации, возникающие на дрогах, указав на необходимость неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Напомнили о том, что прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности перехода. Особое внимание было уделено правилам безопасного катания на велосипеде.

Дети признались, что никогда не задумывались о том, что может случиться на дороге, но сегодняшняя встреча заставила их иначе посмотреть на собственную безопасность, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.




Фото:  пресс-служба ГУ МВД Самарской области 
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