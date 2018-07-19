Сотрудники ГИБДД Самары проведут профилактическое мероприятия «Мотоциклист»

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Сотрудники ГИБДД Самары проведут профилактическое мероприятия «Мотоциклист»

19 июля 2018 15:52
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В ходе проведения которой пристальное внимание будет уделено выявлению грубых нарушений ПДД водителями мототранспорта.
В летний период количество ДТП с участием двухколесных транспортных средств увеличивается, что вызывает особую тревогу и
озабоченность Госавтоинспекции.

Основной причиной совершения дорожно-транспортных происшествий являются многочисленные факты грубых нарушений водителями
мототранспорта, таких как превышение скоростного режима, нарушение правил перевозки пассажиров, передвижение без мотошлемов и защитной экипировки.

Госавтоинспекцией города Самара 20 июля 2018 г., в период с 15.00 до 19.00, запланировано проведение контрольно-профилактического мероприятия «Мотоциклист», в ходе проведения которой пристальное внимание будет уделено выявлению грубых нарушений ПДД водителями мототранспорта.

Экипажи будут выставлены на территории Октябрьского района Самары, передает пресс-служба ГИБДД Самары.


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