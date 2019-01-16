Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Сегодня с 19:30 вводится полное ограничение движения транспорта на участке федеральной трассы «подъезд к г.Оренбург» 111 Внимание!



Сегодня с 19:30 вводится полное ограничение на движение транспорта на участке федеральной автомобильной дороги «подъезд к г.Оренбург» с км 97 по км 129 (Нефтегорский район) в связи с плохими погодными условиями.



Объезд данного участка будет осуществляться через село Богатое, передает пресс-служба ГИБДД Самары. Сегодня с 19:30 вводится полное ограничение на движение транспорта на участке федеральной автомобильной дороги «подъезд к г.Оренбург» с км 97 по км 129 (Нефтегорский район) в связи с плохими погодными условиями.Объезд данного участка будет осуществляться через село Богатое, передает пресс-служба ГИБДД Самары. Версия для печати

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