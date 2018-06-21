Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Самарцев и гостей города приглашают на детский праздник «Научи ребенка Правилам дорожного движения» 261 23 июня в 10:00 на базе учебно-спортивного центра "Автогородок", расположенного на территории парка Гагарина, состоится детский праздник «Научи ребенка Правилам дорожного движения». Сотрудники отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД Самары приглашают жителей и гостей Самары принять участие в мероприятии!



Программой праздника заявлено:



- конкурсы и викторины для детей и взрослых;

- мастер-класс для велосипедистов;

- практические занятия в автогородке;

- работа площадки эксперта-криминалиста;

- развлекательная программа от иллюзиониста и веселой обезьянки Читы.



Для всех участников организаторы мероприятия готовят призы, сообщает пресс-служба администрации Самары. Программой праздника заявлено:- конкурсы и викторины для детей и взрослых;- мастер-класс для велосипедистов;- практические занятия в автогородке;- работа площадки эксперта-криминалиста;- развлекательная программа от иллюзиониста и веселой обезьянки Читы.Для всех участников организаторы мероприятия готовят призы, сообщает пресс-служба администрации Самары. Версия для печати

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