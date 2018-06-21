Самарцев и гостей города приглашают на детский праздник «Научи ребенка Правилам дорожного движения»

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Самарцев и гостей города приглашают на детский праздник «Научи ребенка Правилам дорожного движения»

21 июня 2018 19:09
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Для всех участников организаторы мероприятия готовят призы.
23 июня в 10:00 на базе учебно-спортивного центра "Автогородок", расположенного на территории парка Гагарина, состоится детский праздник «Научи ребенка Правилам дорожного движения». Сотрудники отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД  Самары приглашают жителей и гостей Самары принять участие в мероприятии!

Программой праздника заявлено:

- конкурсы и викторины для детей и взрослых;
- мастер-класс для велосипедистов;
- практические занятия в автогородке;
- работа площадки эксперта-криминалиста;
- развлекательная программа от иллюзиониста и веселой обезьянки Читы.

Для всех участников организаторы мероприятия готовят призы, сообщает пресс-служба администрации Самары. 
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