Самарские общественники приняли участие в приемке ремонта улицы Лесная

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Напомним, что к оценке качества обновленных дорог местного значения традиционно привлекаются общественники. В частности, на улице Лесная на участке от улицы Полевая до Волжского проспекта, который привели в порядок «картами» свыше 100 погонных метров, очередной визуальный и инструментальный контроль сегодня был выполнен в присутствии представителей ОНФ.Несмотря на то, что участок дороги небольшой – его протяженность составляет 350 метров - он достаточно востребован: рядом расположено много офисных зданий, дорога пролегает также в направлении Детской музыкальной школы № 3 им. М. И. Глинки г. о. Самара и самарской набережной.На проезжей части отремонтировали дорожное полотно (верхний слой покрытия) и порядка 30-ти смотровых колодцев. Также общественники обратили внимание на ливневую канализацию.«Раньше дорога здесь была в ухабах, после осадков было грязно, вода застаивалась. Ни проехать – ни пройти. Сейчас все, особенно местные жители, рады тому, что участок преобразился», - отметила жительница дома № 27 по ул. Первомайская Лидия Евсеева.«С работами подрядчик справился в начале августа, так что мы успели оценить дорогу и в ясную погоду, и во время дождей, и после дождей. Состоянием довольны. Ремонт был очень важен, потому что здесь – центр города, люди приезжают и приходят, чтобы отдохнуть рядом – на набережной», - рассказала управляющая микрорайоном Октябрьского внутригородского района г. о. Самара Наталья Жукова.«Я каждый день тут езжу. На одной стороне улицы Лесная раньше приходилось часто преодолевать большие лужи. А сейчас – отлично! В городе стало много хороших дорог со свежим ремонтом. Особенно хочется отметить улицы в историческом центре. Качество ремонта устраивает - видимых недостатков или разрушений нет», - прокомментировал автомобилист Иван Полтаев.После укладки высокопрочной асфальтобетонной смеси на ул. Лесная было взято несколько проб асфальтобетона. Отверстия оперативно заделаны подрядчиком с использованием той же смеси, что применялась и в процессе ремонта.«По результатам лабораторных испытаний замечаний не возникло. Дорожное покрытие ровное. Просветы имеются, но в пределах допустимых нормативных значений. Все уклоны к ливневой канализации соблюдены, так что отвод воды обеспечен», - резюмировал заведующий сектором контроля за ремонтом объектов ЖКХ МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.«Контроль в соответствии с нашим регламентом – также многоступенчатый. Мы работаем в тесном взаимодействии с населением. Общались с представителями фирм, которые располагаются на этой улице, с водителями, жителями. Жалоб нет. Со стороны ОНФ нареканий к качеству также не возникло. Если говорить в целом о кампании в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», то ранее с нашей стороны были вопросы по соблюдению сроков ремонта. Сейчас они полностью сняты – все выполнено своевременно. За состоянием после ремонта мы намерены следить и в течение гарантийного срока», - пояснил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский.Гарантия на отремонтированный по федеральному проекту отрезок ул. Лесная (в границах ул. Полевая и Волжского пр.) составляет 2 года. На соседнем же участке (от ул. Осипенко до Северо-Восточной магистрали) гарантийные обязательства подрядная организация несет в течение пятилетки, поскольку он обновлялся комплексно по 2-хгодичному контракту 2016-2017 годов в рамках подготовки к мундиалю.В этом году только в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Самаре привели в нормативное состояние более 70-ти участков магистралей, что почти вдвое больше запланированного объема, передает пресс-служба администрации Самары.