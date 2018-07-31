Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

С 1 августа до 18 августа будет частично перекрыто движение на путепроводе «Угольный» 125 С 21.00 1 августа до 18 августа будет частично перекрыто движение на путепроводе «Угольный», расположенном на Красноглинском шоссе, в связи с устройством деформационных швов.



Работы будут вестись на одной полосе автомобильной дороги, остальные три будут открыты для движения автомобильного транспорта.



Движение перекрываться не будет по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в часы «пик» - с 6.30 до 8.30 и с 16.00 до 21.00.



Схема организации дорожного движения на период выполнения ремонтных работ согласована с УГИБДД Самарской области, передает пресс-служба облправительства. Работы будут вестись на одной полосе автомобильной дороги, остальные три будут открыты для движения автомобильного транспорта.Движение перекрываться не будет по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в часы «пик» - с 6.30 до 8.30 и с 16.00 до 21.00.Схема организации дорожного движения на период выполнения ремонтных работ согласована с УГИБДД Самарской области, передает пресс-служба облправительства. Версия для печати

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