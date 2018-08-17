С 21 августа в связи с капитальным ремонтом Заводского шоссе изменится схема движения транспорта

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На первом этапе работ с 21 августа по 1 октября 2018 года будет закрыто движение по четной стороне Заводского шоссе от пр. Кирова до ул. XXII Партсъезда.
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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

С 21 августа в связи с капитальным ремонтом Заводского шоссе изменится схема движения транспорта

17 августа 2018 18:55
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На первом этапе работ с 21 августа по 1 октября 2018 года будет закрыто движение по четной стороне Заводского шоссе от пр. Кирова до ул. XXII Партсъезда.
В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» стартует капитальный ремонт Заводского шоссе от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца.

На первом этапе работ с 21 августа по 1 октября 2018 года будет закрыто движение по четной стороне Заводского шоссе от пр. Кирова до ул. XXII Партсъезда. Движение транспорта в направлении ул. XXII Партсъезда будет организовано в объезд по ул. Физкультурной. В целях повышения пропускной способности стоянка и остановка транспортных средств по ул. Физкультурной будет ограничена на всем протяжении от пр. Кирова до ул. XXII Партсъезда. При этом Заводского шоссе можно будет пересечь при движении со стороны Кировского моста по проспекту Кирова. Также будет доступно движение автотранспорта через Заводское шоссе по ул. XXII Партсъезда в сторону ул.Победы.

Движение автотранспорта по нечетной стороне в направлении пр.Кирова будет осуществляться без изменений.

Движение трамваев, автобусов и троллейбусов изменится:

Трамвайные маршруты:

№2 «Постников овраг – Юнгородок» (работает только по будним дням в часы «пик») проследует от Постникова оврага до ул. Красных Коммунаров;

№3 «Хлебная площадь – Юнгородок» проследует от Хлебной площади до ул. Красных Коммунаров;

№12 «Барбошина поляна – Юнгородок» (работает только по выходным дням) проследует от Барбошиной поляны до автостанции «Аврора» (по маршруту № 11);

№19 «ул. Фадеева – Автостанция «Аврора» (работает только по будним дням) проследует от ул. Фадеева до автостанции «Аврора»;

№ 21 «Барбошина поляна – 15 мкр. – ул. Кабельная» (работает только по будним дням) проследует от Барбошиной поляны до ул. Красных Коммунаров.

Троллейбусный маршрут №10 временно прекращает движение.

Движение автобусов будет организовано в объезд по ул. Победы.

В целях повышения пропускной способности в условиях ограниченного движения автобусные маршруты №30 и 55 будут работать по двум схемам: по обычной – только в будние дни в часы «пик» и по укороченной в остальное время (в межпиковое время и по выходным дням).

Автобусные маршруты:

№ 30 «Дом Печати – Завод «Экран»

обычная схема:

в направлении завода «Экран» – без изменений;

в направлении Дома Печати – по пр. Кирова, ул. Победы, ул. 22 Партсъезда и далее по своему маршруту;

укороченные рейсы до станции метро «Кировская» и до площади им. Кирова – без изменений.

№ 55 «9 мкр. – Завод «Экран»

обычная схема:

в направлении завода «Экран» – без изменений;

в направлении 9 мкр. – по пр. Кирова, ул. Победы, ул. Ново-Вокзальной и далее по своему маршруту;

укороченные рейсы до рынка «Норд» и до ул. Красных Коммунаров (в межпиковое время и по выходным дням) – без изменений.

№ 207 «Завод «Экран – Хлебная площадь»:

в направлении завода «Экран» – без изменений;

в направлении Хлебной площади – по пр. Кирова, ул. Победы, ул. 22 Партсъезда, ул. Гагарина и далее по своему маршруту.

№ 266 «Юнгородок – Ж/д вокзал»:

в направлении Юнгородка – без изменений;

в направлении Ж/д вокзала – по Заводскому шоссе, пр. Кирова, ул. Победы, ул. 22 Партсъезда, ул. Гагарина и далее по своему маршруту.

№ 213 «Кабельный завод – Рынок «Норд»:

По кольцевой схеме: от Кабельного завода по ул. Кабельной, Заводскому шоссе, пр. Кирова и далее до рынка «Норд» без изменений, затем по Заводскому шоссе, ул. Кабельной до Кабельного завода.

Следует отметить, что на участке от пр. Кирова до ул. Земеца движение автобусных маршрутов №№ 21, 29, 38, 47 и 266 будет сохранено в полном объеме, передает пресс-служюа горадминистрации. 


Схемы движения транспорта здесь.
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