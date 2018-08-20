С 21 августа будет перекрыта для движения четная сторона Заводского шоссе

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На первом этапе работ с 21 августа по 1 октября 2018 года будет закрыто движение по четной стороне Заводского шоссе от пр. Кирова до ул. XXII Партсъезда. Движение транспорта в направлении ул. XXII Партсъезда будет организовано в объезд по ул. Физкультурной. При этом Заводского шоссе можно будет пересечь при движении с Кировского моста по проспекту Кирова. Также будет доступно движение автотранспорта через Заводское шоссе по ул. XXII Партсъезда в сторону ул.Победы.Движение автотранспорта по нечетной стороне в направлении пр.Кирова будет осуществляться без изменений.«В настоящее время идут приготовления к перекрытию – демонтируется троллейбусная контактная сеть, позже рабочие приступят к установке соответствующих знаков, будут отрегулированы светофоры. Для предприятий, которые расположены на четной стороне перекрытого Заводского шоссе будет создана временная инфраструктура для выезда-въезда, - рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Администрации г. о. Самара Александр Самсонов. - В целях повышения пропускной способности стоянка и остановка транспортных средств по ул. Физкультурной будет ограничена на всем протяжении от пр. Кирова до ул. XXII Партсъезда».Изменится и схема движения общественного транспорта. Движение автобусов будет организовано в объезд по ул. Победы. При этом стоит отметить, что на участке от пр. Кирова до ул. Земеца движение автобусных маршрутов №№21, 29, 38, 47 и 266 будет сохранено в полном объеме.В целях повышения пропускной способности в условиях ограниченного движения автобусные маршруты №30,55,207 будут работать по двум схемам: по обычной – только в будние дни в часы «пик» и по укороченной в остальное время (в межпиковое время и по выходным дням).обычная схема:в направлении завода «Экран» – без изменений;в направлении Дома Печати – по пр. Кирова, ул. Победы, ул. 22 Партсъезда и далее по своему маршруту;укороченные рейсы до станции метро «Кировская» и до площади им. Кирова – без изменений.обычная схема:в направлении завода «Экран» – без изменений;в направлении 9 мкр. – по пр. Кирова, ул. Победы, ул. Ново-Вокзальной и далее по своему маршруту;укороченные рейсы до рынка «Норд» и до ул. Красных Коммунаров (в межпиковое время и по выходным дням) – без изменений.в направлении завода «Экран» – без изменений;в направлении Хлебной площади – по пр. Кирова, ул. Победы, ул. 22 Партсъезда, ул. Гагарина и далее по своему маршруту.в направлении Юнгородка – без изменений;в направлении Ж/д вокзала – по Заводскому шоссе, пр. Кирова, ул. Победы, ул. 22 Партсъезда, ул. Гагарина и далее по своему маршруту.По кольцевой схеме: от Кабельного завода по ул. Кабельной, Заводскому шоссе, пр. Кирова и далее до рынка «Норд» без изменений, затем по Заводскому шоссе, ул. Кабельной до Кабельного завода.№2 «Постников овраг – Юнгородок» (работает только по будним дням в часы «пик») проследует от Постникова оврага до ул. Красных Коммунаров;№3 «Хлебная площадь – Юнгородок» проследует от Хлебной площади до ул. Красных Коммунаров;№12 «Барбошина поляна – Юнгородок» (работает только по выходным дням) проследует от Барбошиной поляны до автостанции «Аврора» (по маршруту № 11);№19 «ул. Фадеева – Автостанция «Аврора» (работает только по будним дням) проследует от ул. Фадеева до автостанции «Аврора»;№ 21 «Барбошина поляна – 15 мкр. – ул. Кабельная» (работает только по будним дням) проследует от Барбошиной поляны до ул. Красных Коммунаров, передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары