С 21 августа будет перекрыта для движения четная сторона Заводского шоссе

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

С 21 августа будет перекрыта для движения четная сторона Заводского шоссе

20 августа 2018 17:42
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С 21 августа в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» стартует капитальный ремонт Заводского шоссе от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца.
С 21 августа в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» стартует капитальный ремонт Заводского шоссе от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца.

На первом этапе работ с 21 августа по 1 октября 2018 года будет закрыто движение по четной стороне Заводского шоссе от пр. Кирова до ул. XXII Партсъезда. Движение транспорта в направлении ул. XXII Партсъезда будет организовано в объезд по ул. Физкультурной. При этом Заводского шоссе можно будет пересечь при движении с Кировского моста по проспекту Кирова. Также будет доступно движение автотранспорта через Заводское шоссе по ул. XXII Партсъезда в сторону ул.Победы.

Движение автотранспорта по нечетной стороне в направлении пр.Кирова будет осуществляться без изменений.

«В настоящее время идут приготовления к перекрытию – демонтируется троллейбусная контактная сеть, позже рабочие приступят к установке соответствующих знаков, будут отрегулированы светофоры. Для предприятий, которые расположены на четной стороне перекрытого Заводского шоссе будет создана временная инфраструктура для выезда-въезда, - рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Администрации г. о. Самара Александр Самсонов. - В целях повышения пропускной способности стоянка и остановка транспортных средств по ул. Физкультурной будет ограничена на всем протяжении от пр. Кирова до ул. XXII Партсъезда».

Изменится и схема движения общественного транспорта. Движение автобусов будет организовано в объезд по ул. Победы. При этом стоит отметить, что на участке от пр. Кирова до ул. Земеца движение автобусных маршрутов №№21, 29, 38, 47 и 266 будет сохранено в полном объеме.

В целях повышения пропускной способности в условиях ограниченного движения автобусные маршруты №30,55,207 будут работать по двум схемам: по обычной – только в будние дни в часы «пик» и по укороченной в остальное время (в межпиковое время и по выходным дням).

Автобусные маршруты:

№ 30 «Дом Печати – Завод «Экран»

обычная схема:

в направлении завода «Экран» – без изменений;

в направлении Дома Печати – по пр. Кирова, ул. Победы, ул. 22 Партсъезда и далее по своему маршруту;

укороченные рейсы до станции метро «Кировская» и до площади им. Кирова – без изменений.

№ 55 «9 мкр. – Завод «Экран»

обычная схема:

в направлении завода «Экран» – без изменений;

в направлении 9 мкр. – по пр. Кирова, ул. Победы, ул. Ново-Вокзальной и далее по своему маршруту;

укороченные рейсы до рынка «Норд» и до ул. Красных Коммунаров (в межпиковое время и по выходным дням) – без изменений.

№ 207 «Завод «Экран – Хлебная площадь»:

в направлении завода «Экран» – без изменений;

в направлении Хлебной площади – по пр. Кирова, ул. Победы, ул. 22 Партсъезда, ул. Гагарина и далее по своему маршруту.

№ 266 «Юнгородок – Ж/д вокзал»:

в направлении Юнгородка – без изменений;

в направлении Ж/д вокзала – по Заводскому шоссе, пр. Кирова, ул. Победы, ул. 22 Партсъезда, ул. Гагарина и далее по своему маршруту.

№ 213 «Кабельный завод – Рынок «Норд»:

По кольцевой схеме: от Кабельного завода по ул. Кабельной, Заводскому шоссе, пр. Кирова и далее до рынка «Норд» без изменений, затем по Заводскому шоссе, ул. Кабельной до Кабельного завода.

Троллейбусный маршрут №10 временно прекращает движение.

Трамвайные маршруты:

№2 «Постников овраг – Юнгородок» (работает только по будним дням в часы «пик») проследует от Постникова оврага до ул. Красных Коммунаров;

№3 «Хлебная площадь – Юнгородок» проследует от Хлебной площади до ул. Красных Коммунаров;

№12 «Барбошина поляна – Юнгородок» (работает только по выходным дням) проследует от Барбошиной поляны до автостанции «Аврора» (по маршруту № 11);

№19 «ул. Фадеева – Автостанция «Аврора» (работает только по будним дням) проследует от ул. Фадеева до автостанции «Аврора»;

№ 21 «Барбошина поляна – 15 мкр. – ул. Кабельная» (работает только по будним дням) проследует от Барбошиной поляны до ул. Красных Коммунаров, передает пресс-служба администрации Самары.



Фото:   пресс-служба администрации Самары

 
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