Росавтодор планирует разработать единые требования к наружной рекламе вдоль трасс

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Росавтодор планирует разработать единые требования к наружной рекламе вдоль трасс

16 июля 2018 16:14
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В Росавтодоре планировали получить контроль над данным видом рекламы еще в 2017 году, забрав у регионов функции установки и демонтажа наружной рекламы вдоль федеральных трасс.
До конца текущего года в Росавтодоре планируют разработать единые требования к установке рекламных щитов и баннеров вдоль федеральных трасс. На данный момент рынок рекламы регулируется законом «О рекламе» и несколькими ГОСТами. Но в Федеральном дорожном агентстве считают, что этих документов недостаточно, требуется разработать единые требования к рекламным конструкциям, расположенным вдоль автодорог общего пользования. Свою инициативу в агентстве объясняют повышением безопасности дорожного движения, передает samarskie-voditeli.ru.

Пока точно неизвестно, какие требования будут внесены в новый документ. Но предполагается, что в нем могут быть прописаны требования по размеру, формату и оформлению рекламных баннеров и щитов. Также может появиться список мест, где можно устанавливать рекламные конструкции и список, где их размещение запрещено. Разработав такой документ, Росавтодор может получить свою долю от рекламного бюджета. В 2017 году этот рынок составил 33,8 млрд рублей. И хотя объемы данного рекламного бизнеса не растут, стоимость за рекламу на баннерах и щитах увеличилась в том же году на 8 % по сравнению с 2016 годом.

В Росавтодоре планировали получить контроль над данным видом рекламы еще в 2017 году, забрав у регионов функции установки и демонтажа наружной рекламы вдоль федеральных трасс. Но тогда Федеральная антимонопольная служба посчитала, что разработка соответствующих поправок к федеральному закону «О рекламе» не обоснована. В ФАС согласились, что агентство должно иметь право принятия конечного решения по установке рекламных конструкций вдоль трасс.

Желание контролировать размещение баннеров и рекламных щитов вдоль трасс вполне закономерно. В РЖД так уже сделали: земля вдоль железнодорожных путей принадлежит оператору, и компании имеют право устанавливать рекламные щиты вдоль железной дороги только по контракту с РЖД. Местные чиновники не получают никаких средств с этих сделок. 





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