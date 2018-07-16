Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Росавтодор планирует разработать единые требования к наружной рекламе вдоль трасс 80



Пока точно неизвестно, какие требования будут внесены в новый документ. Но предполагается, что в нем могут быть прописаны требования по размеру, формату и оформлению рекламных баннеров и щитов. Также может появиться список мест, где можно устанавливать рекламные конструкции и список, где их размещение запрещено. Разработав такой документ, Росавтодор может получить свою долю от рекламного бюджета. В 2017 году этот рынок составил 33,8 млрд рублей. И хотя объемы данного рекламного бизнеса не растут, стоимость за рекламу на баннерах и щитах увеличилась в том же году на 8 % по сравнению с 2016 годом.



В Росавтодоре планировали получить контроль над данным видом рекламы еще в 2017 году, забрав у регионов функции установки и демонтажа наружной рекламы вдоль федеральных трасс. Но тогда Федеральная антимонопольная служба посчитала, что разработка соответствующих поправок к федеральному закону «О рекламе» не обоснована. В ФАС согласились, что агентство должно иметь право принятия конечного решения по установке рекламных конструкций вдоль трасс.



Желание контролировать размещение баннеров и рекламных щитов вдоль трасс вполне закономерно. В РЖД так уже сделали: земля вдоль железнодорожных путей принадлежит оператору, и компании имеют право устанавливать рекламные щиты вдоль железной дороги только по контракту с РЖД. Местные чиновники не получают никаких средств с этих сделок.











До конца текущего года в Росавтодоре планируют разработать единые требования к установке рекламных щитов и баннеров вдоль федеральных трасс. На данный момент рынок рекламы регулируется законом «О рекламе» и несколькими ГОСТами. Но в Федеральном дорожном агентстве считают, что этих документов недостаточно, требуется разработать единые требования к рекламным конструкциям, расположенным вдоль автодорог общего пользования. Свою инициативу в агентстве объясняют повышением безопасности дорожного движения, передает samarskie-voditeli.ru Пока точно неизвестно, какие требования будут внесены в новый документ. Но предполагается, что в нем могут быть прописаны требования по размеру, формату и оформлению рекламных баннеров и щитов. Также может появиться список мест, где можно устанавливать рекламные конструкции и список, где их размещение запрещено. Разработав такой документ, Росавтодор может получить свою долю от рекламного бюджета. В 2017 году этот рынок составил 33,8 млрд рублей. И хотя объемы данного рекламного бизнеса не растут, стоимость за рекламу на баннерах и щитах увеличилась в том же году на 8 % по сравнению с 2016 годом.В Росавтодоре планировали получить контроль над данным видом рекламы еще в 2017 году, забрав у регионов функции установки и демонтажа наружной рекламы вдоль федеральных трасс. Но тогда Федеральная антимонопольная служба посчитала, что разработка соответствующих поправок к федеральному закону «О рекламе» не обоснована. В ФАС согласились, что агентство должно иметь право принятия конечного решения по установке рекламных конструкций вдоль трасс.Желание контролировать размещение баннеров и рекламных щитов вдоль трасс вполне закономерно. В РЖД так уже сделали: земля вдоль железнодорожных путей принадлежит оператору, и компании имеют право устанавливать рекламные щиты вдоль железной дороги только по контракту с РЖД. Местные чиновники не получают никаких средств с этих сделок. Версия для печати

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