Ремонт самарских дорог вступает в заключительную фазу

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На текущей неделе работы продолжились - обновляется улица Трудовая в границах перекрестных улиц XXII Партсъезда и Георгия Ратнера. Здесь ведется устройство нового высокопрочного асфальтобетонного покрытия. Общая площадь участка - 1600 кв. м; протяженность - 350 м. Поскольку участок небольшой и транспортная загруженность не такая значительная, как на магистралях, подрядчик работает в дневную смену и за день же планирует справиться с укладкой асфальта. Задействовано больше десятка единиц техники и 5 дорожных рабочих.«Здесь была грунтовая дорога, которая находилась в ненормативном состоянии. Перед укладкой асфальтобетона были произведены профилировка основания, отсыпка асфальтобетонным гранулятом, выравнивание, уплотнение, розлив битумной эмульсии. К полудню было выполнено уже 30 % от всего запланированного объема по устройству покрытия», - пояснил начальник участка Андрей Тершуков.Улица Трудовая была включена в перечень объектов ремонта по причине многочисленных обращений горожан, а также в связи с наличием предписаний Госавтоинспекции относительно состояния дорожного покрытия.«Я проживаю в поселке, где проходит эта дорога, уже не первый год. Раньше без резиновых сапог не обходились - весной и осенью в лужах тонули и пешеходы, и машины. И то, что участок преображается, – это долгожданное событие и большая радость», – отметил местный житель Владимир Некашин.«Сейчас дорогу приводят в порядок большими «картами». И кроме обновления асфальтового покрытия, заменяются люки смотровых колодцев на новые. Общий темп работ удовлетворительный, подрядная организация успевает завершить работы в срок», - рассказал главный специалист МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Рустам Багаутдинов.Кроме того, в начале и в конце улицы приводят в порядок существующие парковочные «карманы» - каждый рассчитан на 2-3 машины.Контроль за ходом ремонта на всех этапах осуществляется МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство». Контрольные мероприятия будут выполняться и при сдаче работ, и в течение гарантийного срока ремонта – он составляет 2 года.На следующей неделе ремонт автомагистралей городского подчинения по федеральному проекту продолжится. Согласно муниципальным контрактам все участки подрядные организации должны обновить до конца сентября. Их протяженность составляет порядка 45 км – это почти столько же, сколько привели в нормативное состояние в предыдущем дорожно-строительном сезоне, сообщает пресс-служба администрации Самары.