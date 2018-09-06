Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
Ремонт самарских дорог вступает в заключительную фазу
6
сентября 2018
17:37
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В Самаре в завершающую фазу вступает ремонт дорог местного значения в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». На сегодняшний день по проекту ремонт асфальтового покрытия «картами» свыше 100 погонных метров выполнен на 91,5%.
На текущей неделе работы продолжились - обновляется улица Трудовая в границах перекрестных улиц XXII Партсъезда и Георгия Ратнера. Здесь ведется устройство нового высокопрочного асфальтобетонного покрытия. Общая площадь участка - 1600 кв. м; протяженность - 350 м. Поскольку участок небольшой и транспортная загруженность не такая значительная, как на магистралях, подрядчик работает в дневную смену и за день же планирует справиться с укладкой асфальта. Задействовано больше десятка единиц техники и 5 дорожных рабочих.
«Здесь была грунтовая дорога, которая находилась в ненормативном состоянии. Перед укладкой асфальтобетона были произведены профилировка основания, отсыпка асфальтобетонным гранулятом, выравнивание, уплотнение, розлив битумной эмульсии. К полудню было выполнено уже 30 % от всего запланированного объема по устройству покрытия», - пояснил начальник участка Андрей Тершуков.
Улица Трудовая была включена в перечень объектов ремонта по причине многочисленных обращений горожан, а также в связи с наличием предписаний Госавтоинспекции относительно состояния дорожного покрытия.
«Я проживаю в поселке, где проходит эта дорога, уже не первый год. Раньше без резиновых сапог не обходились - весной и осенью в лужах тонули и пешеходы, и машины. И то, что участок преображается, – это долгожданное событие и большая радость», – отметил местный житель Владимир Некашин.
«Сейчас дорогу приводят в порядок большими «картами». И кроме обновления асфальтового покрытия, заменяются люки смотровых колодцев на новые. Общий темп работ удовлетворительный, подрядная организация успевает завершить работы в срок», - рассказал главный специалист МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Рустам Багаутдинов.
Кроме того, в начале и в конце улицы приводят в порядок существующие парковочные «карманы» - каждый рассчитан на 2-3 машины.
Контроль за ходом ремонта на всех этапах осуществляется МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство». Контрольные мероприятия будут выполняться и при сдаче работ, и в течение гарантийного срока ремонта – он составляет 2 года.
На следующей неделе ремонт автомагистралей городского подчинения по федеральному проекту продолжится. Согласно муниципальным контрактам все участки подрядные организации должны обновить до конца сентября. Их протяженность составляет порядка 45 км – это почти столько же, сколько привели в нормативное состояние в предыдущем дорожно-строительном сезоне, сообщает пресс-служба администрации Самары.