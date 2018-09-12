Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Ремонт самарских дорог находится в завершающей стадии: в настоящее время приводят в порядок улицу Печерскую 95 В Самаре завершается обновление дорог местного значения в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В настоящее время подрядная организация ООО «Автодоринжиниринг» приводит в порядок улицу Печерская – ремонт выполняется по основному ходу дороги по технологии «карт» свыше 100 погонных метров. Площадь работ составляет 9100 кв. м; протяженность взятого в работу участка в границах улиц Авроры и Митирева – 900 м.



Данная улица была включена в перечень объектов ремонта этого сезона, поскольку вызывала справедливые нарекания как жителей, так и сотрудников Госавтоинспекции. При выполнении работ их предложения также учитываются.



Отметим, что отдельные замечания на этом и других объектах касались инженерных коммуникаций - колодцев и крышек ливневок. Так, только на вышеуказанном отрезке улицы Печерская 42 колодца.



«Старые колодцы демонтированы – с учетом их большого количества это немалый объем работ. Устанавливаем новые. Все они должны быть подняты на проектную отметку. Изношенный слой дорожного покрытия отфрезерован. Произведена очистка основания и розлив битумной эмульсии. Только после этого ведется укладка горячего асфальтобетона», - сообщил представитель ООО «Автодоринжиниринг» Андрей Тершуков.



На проезжей части – новый выравнивающий и верхний слои покрытия общей толщиной 6 см. Мелкозернистый высокопрочный асфальтобетон с высокими эксплуатационными характеристиками доставляется с завода, который находится в пос. Козелки. Это в 20-ти км от объекта ремонта, что важно для поддержания необходимой температуры асфальта при укладке – 150-160 градусов.



Интенсивность движения на улице Печерская не настолько высокая, как на основных самарских магистралях, что позволяет подрядчику трудиться в дневную смену. И уже через пару часов после устройства свежего покрытия по нему разрешается осуществлять движение транспорта.



Срок гарантии на ремонт большими «картами» - 2 года.



Необходимо подчеркнуть, что с учетом специфики строительно-дорожного сезона – 2018 темп выполнения работ высоко оценивается специалистами. Напомним, в период Мундиаля была возможность ремонтировать только второстепенные дороги, а после его завершения темп ремонта в значительной степени стал наращиваться. И несмотря на то, что согласно муниципальным контрактам все работы необходимо закончить до конца сентября, уже сейчас можно говорить о том, что почти все объекты приведены в нормативное состояние. Например, на участке улицы Печерская осталось отремонтировать всего около 200 кв. м.



Всего же в текущем году по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» преобразились порядка 45 км дорог городского подчинения. Уложено новое покрытие не только по основному ходу. Там, где было необходимо, обновили также парковочные «карманы» и подъезды к остановкам общественного транспорта.



Многоступенчатый контроль продолжается на всех этапах ремонта. Как пояснили кураторы из МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство», в случае возникновения замечаний подрядчик получает предписание об устранении недочетов в нормативные сроки, с соблюдением установленных требований к качеству.



В настоящее время уже идет подготовка к дорожно-строительному созону следующего года, в том числе в рамках федерального проекта.



«Осуществляется обследование автодорог, оценивается их состояние, степень износа дорожного полотна и других составляющих улично-дорожной сети. В дальнейшем по результатам мониторинга будут определены объекты, требующие ремонта, который запланируем на следующий год. При этом окончательные решения принимаются с учетом мнения жителей и ГИБДД», - сообщил заместитель директора МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов, передает пресс-служба администрации Самары.



Фото Данная улица была включена в перечень объектов ремонта этого сезона, поскольку вызывала справедливые нарекания как жителей, так и сотрудников Госавтоинспекции. При выполнении работ их предложения также учитываются.Отметим, что отдельные замечания на этом и других объектах касались инженерных коммуникаций - колодцев и крышек ливневок. Так, только на вышеуказанном отрезке улицы Печерская 42 колодца.«Старые колодцы демонтированы – с учетом их большого количества это немалый объем работ. Устанавливаем новые. Все они должны быть подняты на проектную отметку. Изношенный слой дорожного покрытия отфрезерован. Произведена очистка основания и розлив битумной эмульсии. Только после этого ведется укладка горячего асфальтобетона», - сообщил представитель ООО «Автодоринжиниринг» Андрей Тершуков.На проезжей части – новый выравнивающий и верхний слои покрытия общей толщиной 6 см. Мелкозернистый высокопрочный асфальтобетон с высокими эксплуатационными характеристиками доставляется с завода, который находится в пос. Козелки. Это в 20-ти км от объекта ремонта, что важно для поддержания необходимой температуры асфальта при укладке – 150-160 градусов.Интенсивность движения на улице Печерская не настолько высокая, как на основных самарских магистралях, что позволяет подрядчику трудиться в дневную смену. И уже через пару часов после устройства свежего покрытия по нему разрешается осуществлять движение транспорта.Срок гарантии на ремонт большими «картами» - 2 года.Необходимо подчеркнуть, что с учетом специфики строительно-дорожного сезона – 2018 темп выполнения работ высоко оценивается специалистами. Напомним, в период Мундиаля была возможность ремонтировать только второстепенные дороги, а после его завершения темп ремонта в значительной степени стал наращиваться. И несмотря на то, что согласно муниципальным контрактам все работы необходимо закончить до конца сентября, уже сейчас можно говорить о том, что почти все объекты приведены в нормативное состояние. Например, на участке улицы Печерская осталось отремонтировать всего около 200 кв. м.Всего же в текущем году по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» преобразились порядка 45 км дорог городского подчинения. Уложено новое покрытие не только по основному ходу. Там, где было необходимо, обновили также парковочные «карманы» и подъезды к остановкам общественного транспорта.Многоступенчатый контроль продолжается на всех этапах ремонта. Как пояснили кураторы из МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство», в случае возникновения замечаний подрядчик получает предписание об устранении недочетов в нормативные сроки, с соблюдением установленных требований к качеству.В настоящее время уже идет подготовка к дорожно-строительному созону следующего года, в том числе в рамках федерального проекта.«Осуществляется обследование автодорог, оценивается их состояние, степень износа дорожного полотна и других составляющих улично-дорожной сети. В дальнейшем по результатам мониторинга будут определены объекты, требующие ремонта, который запланируем на следующий год. При этом окончательные решения принимаются с учетом мнения жителей и ГИБДД», - сообщил заместитель директора МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов, передает пресс-служба администрации Самары.Фото здесь. Версия для печати

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