Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
Ремонт проезжей части улицы Солнечной планируют завершить к концу недели
13
августа 2018
16:09
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На улице Солнечная идет укладка нового высокопрочного асфальтобетонного покрытия. Ремонтные работы проводятся в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Ремонт картами начался 7 августа, а дата окончания - конец текущей недели.
«К концу текущей недели обновится проезжая часть ул. Солнечная от ул. Ново-Вокзальная до ул. Губанова и от пр. Кирова до ул. 9 просека. Работы проводятся преимущественно в ночное время, чтобы не создавать транспортный коллапс. За качеством выполняемых работ следят специалисты МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство», на данном объекте нарушения отсутствуют, подрядная компания ООО «Автодоринжиниринг» качественно выполняют ремонтные работы. На сегодняшний день подрядчики выполнили уже 63% от запланированного объема работ», - рассказал заведующий сектором контроля за ремонтом автомобильных дорог и объектов благоустройства отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.
«Сейчас на участке трудятся 12 дорожных рабочих, которые заняты в подготовительных мероприятиях и непосредственно в процессе укладки асфальта. За ночь успеваем пройти не менее 3 тысяч квадратных метров. Работы проводим с 22 часов вечера до 6 часов утра ежедневно, одна полоса всегда доступна для движения автотранспорта. Гарантийный срок ремонта составляет 2 года. Высокопрочный асфальт возится из с. Преображенка и п. Козелки, где расположены асфальтобетонные заводы», - пояснил начальник участка Андрей Есин.
Помимо вышеуказанного участка также ведется ремонт дорожного полотна по ул. Дзержинского от ул. Мориса Тереза до ул. Клиническая.
Напомним, всего в 2018 году по этой технологии приведут в нормативное состояние около 80 участков дорог местного значения (порядка 80 км), из которых 38 участков (45 км) – в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Данный проект реализуется на территории Самары с 2017 года. В прошлом году по этой программе обновили 41 участок автодорог (50 км), передает пресс-служба администрации Самары.