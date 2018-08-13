Ремонт проезжей части улицы Солнечной планируют завершить к концу недели

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«К концу текущей недели обновится проезжая часть ул. Солнечная от ул. Ново-Вокзальная до ул. Губанова и от пр. Кирова до ул. 9 просека. Работы проводятся преимущественно в ночное время, чтобы не создавать транспортный коллапс. За качеством выполняемых работ следят специалисты МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство», на данном объекте нарушения отсутствуют, подрядная компания ООО «Автодоринжиниринг» качественно выполняют ремонтные работы. На сегодняшний день подрядчики выполнили уже 63% от запланированного объема работ», - рассказал заведующий сектором контроля за ремонтом автомобильных дорог и объектов благоустройства отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.«Сейчас на участке трудятся 12 дорожных рабочих, которые заняты в подготовительных мероприятиях и непосредственно в процессе укладки асфальта. За ночь успеваем пройти не менее 3 тысяч квадратных метров. Работы проводим с 22 часов вечера до 6 часов утра ежедневно, одна полоса всегда доступна для движения автотранспорта. Гарантийный срок ремонта составляет 2 года. Высокопрочный асфальт возится из с. Преображенка и п. Козелки, где расположены асфальтобетонные заводы», - пояснил начальник участка Андрей Есин.Помимо вышеуказанного участка также ведется ремонт дорожного полотна по ул. Дзержинского от ул. Мориса Тереза до ул. Клиническая.Напомним, всего в 2018 году по этой технологии приведут в нормативное состояние около 80 участков дорог местного значения (порядка 80 км), из которых 38 участков (45 км) – в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Данный проект реализуется на территории Самары с 2017 года. В прошлом году по этой программе обновили 41 участок автодорог (50 км), передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары