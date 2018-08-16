Ремонт дорог в Новокуйбышевске в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» завершится к 1 сентября

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Главой региона Дмитрием Азаровым уделяется большое внимание проекту «Безопасные и качественные дороги». В августе перспективы реализации проекта в Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. «Федеральное Министерство выстраивает системную работу на долгосрочную перспективу и в рамках этой работы средства, выделяемые на регион, увеличиваются. Обещаны средства, превышающие даже текущий год», — подчеркнул Глава региона.По проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году в Новокуйбышевске выполнен ремонт 12-ти участков автомобильных дорог общей протяженностью 6,2 км. Это автодороги по улицам Дзержинского, Пирогова, Горького, Чернышевского, Успенского, Промышленной, Кирова, Кадомцева, Молодогвардейской, Репина, Кутузова и автодороги от НФТП до ул.Лугова.На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено 93,6 млн рублей.В настоящее время работы по ремонту автодорог завершены.«Физическое исполнение составляет 100%, сейчас идет процесс приемки дорог, оформления документации. Мы идем с опережением графика, по контракту работы должны быть выполнены до 31 октября, но мы планируем к 1 сентября закончить все работы», — говорит заместитель главы г.о. Новокуйбышевск по вопросам городского хозяйства Виталий Румянцев.Иван Пивкин высказал ряд замечаний по обеспечению безопасности дорожного движения на пешеходных переходах, а также по отсутствию комфортных съездов для маломобильных граждан.«После осмотра автодорог, сделанных в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», у меня сложилось хорошее впечатление. Асфальтобетонное покрытие, бортовой камень уложены качественно. Радует, что осуществляется общественный контроль за проведением работ. Ряд замечаний я высказал. Проект подразумевает, что дороги должны стать безопасными, поэтому на них должны быть обустроены комфортные съезды, пешеходные переходы. Плюс я обратил внимание администрации и подрядчика на необходимость заделывать керны, которые в дальнейшем могут стать очагом разрушения дороги», — подчеркнул Иван Пивкин.В целом руководитель областного минтранса положительно оценил ход дорожных работ. Также Иван Пивкин осмотрел дворовые территории, где ведется комплексный ремонт в рамках приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды».Напомним, реализация в Самарской области приоритетного проекта, инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным находится под личным контролем Главы региона Дмитрия Азарова. Главам муниципальных образований поставлена задача обеспечить завершение всех работ по объектам, запланированным к благоустройству по программе на 2018 год, до 1 сентября.Кроме того, Дмитрий Азаров поставил задачу на всех этапах выполнения работ учитывать мнения жителей и особое внимание уделить общественному контролю. Так руководителям муниципалитетов поручено работать совместно с представителями ОНФ, которые осуществляют мониторинг благоустройства.«Я призываю жителей города к активному участию и в самих работах, и в контроле качества, потому что без общественного внимания не обойтись. Без подписей старшего по дому, общественного совета работы не должны приниматься», — отметил Глава региона 11 июля на очередном заседании межведомственной комиссии по реализации проекта в Самарской области.В текущем году Новокуйбышевску из Дорожного фонда Самарской области выделены субсидии на ремонт четырех проездов к дворовым территориям, где ведется благоустройство в рамках «Комфортной городской среды». «Нужно больше внимания уделять сопряжению двух проектов, есть замечания по устройству подходов к спортивным площадкам, съездам для маломобильных граждан, установке бордюрного камня», — отметил Иван Пивкин.В ходе осмотра дорог и дворов врио министра также пообщался с жителями Новокуйбышевска, которые поделились своим мнением о ремонте дорог в городе. «Мы очень рады, что сейчас применяется комплексный подход к благоустройству дворов, выполняются сразу многие задачи. Мы внимательно следим за ремонтом, производимым подрядчиком, качеством материалов, принимаем участие в приемке автомобильных дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Город преображается, и мы надеемся, что и в следующие годы нам также будут выделены средства на благоустройство нашего города», — отметила председатель совета МКД Фаима Ларюхина.Врио министра транспорта сообщил жителям, что комплексному подходу к развитию дорожной инфраструктуры малых городов будет уделяться большое внимание. «По поручению Дмитрия Игоревича Азарова в настоящее время разрабатывается Программа действий правительства Самарской области о поддержке малых и средних городов, в которой также будет отражены перспективы и приоритеты развития транспортной и дорожной инфраструктуры», — отметил врио министра.Справочно:Федеральный приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется с 2017 года на территории Самарско-Тольяттинской агломерации в шести городах – Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Чапаевске, Жигулевске и Кинеле. В 2018 году в рамках проекта планируется отремонтировать 79 участков автомобильных дорог регионального и местного значения протяженностью более 140 км.В том числе в Самаре — 40 участков автодорог (44,4 км), Тольятти – 7 (13,3 км), Новокуйбышевске — 12 (6,2 км), Чапаевске — 2 (2,4 км), Жигулевске — 4 (3 км), Кинеле — 8 (6 км), а также семь участков региональных трасс (68,4 км).Объем финансирования проекта в текущем году составляет 3,6 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей – средства федерального бюджета, 2,6 млрд направлено из консолидированного бюджета субъекта.Официальная группа проекта в социальной сети «Вконтакте» находится по адресу https://vk.com/bkdsamara.