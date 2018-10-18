Ремонт автодорог по проекту «Безопасные и качественные дороги» выполнен на 96%

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Ремонт автодорог по проекту «Безопасные и качественные дороги» выполнен на 96%

18 октября 2018 15:38
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В Самарско-Тольяттинской агломерации полным ходом ведется приемка автомобильных дорог. В настоящее время из 89-ти объектов принято в эксплуатацию 54 дороги, остальные находятся в высокой стадии готовности.
В Самарско-Тольяттинской агломерации полным ходом ведется приемка автомобильных дорог. В настоящее время из 89-ти объектов принято в эксплуатацию 54 дороги, остальные находятся в высокой стадии готовности. Общая готовность всех дорог, участвующих в проекте, составляет 96%, в том числе на региональных дорогах работы выполнены на 87%.

В региональный перечень входят Красноглинское шоссе в Самаре (9,2км), автодороги Тольятти – Узюково – Димитровград в Ставропольском районе (8 км), Самара-Волгоград–Новокуйбышеск 2 (7,4 км), Самара – Волгоград – Чапаевск 1 (3,23 км), Обводная города Самары от «Урал» до «Самара-Волгоград» в Красноярском районе (11 км) и 2 участка автодороги Самара – Бугуруслан в Кинельском и Кинель-Черксском районах (15,58 км и 12,78 км). Эти дороги выполняют функцию «маятниковой миграции» населения к центрам Самарско-Тольяттинской агломерации.

В четверг, 18 октября, испытательная лаборатория отдела контроля качества министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области отобрала анализ проб верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на участке автодороги Самара-Волгоград от города Кинель до поселка Комсомольский. Готовность автомобильной дороги составляет порядка 95%: завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия, нанесена разметка, завершаются работы по установке барьерного ограждения, установке знаков, оборудованию остановочных павильонов.

По словам руководителя отдела контроля качества министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Дмитрия Панафенова, лабораторный анализ проб осуществляется на каждом этапе работ. «В настоящее время на объектах проекта «Безопасные и качественные дороги» лабораторные испытания проведены на 80% от общего объема работ, сейчас в основном мы проверяем качество верхних слоев дорожной одежды. Если проба испытания не прошла, подрядчик переделывает работы, приемка дороги в эксплуатацию осуществляется только после получения положительных результатов лабораторных испытаний», — говорит он.

Также совместно с региональным координатором проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» Алексеем Степановым был проведен визуальный осмотр участка автодороги. «Автомобильная дорога Самара-Бугуруслан является одним из опорных направлений в сторону Оренбургской области. Здесь высокие трафик и скорость движения автомобилей. До ремонта на дороге была глубокая колея и ямы. Мне понравилось качество дорожного покрытия, но главное, что дорога стала безопасной для движения», — подчеркнул он.

Срок завершения ремонта автодорог по проекту «Безопасные и качественные дороги» — 31 октября 2018 года. К этому времени также должны завершиться все лабораторные испытания. В настоящее время на региональных дорогах, участвующих в проекте, лабораторией в проанализирована 371 проба строительных материалов (песка, щебня, битума, полимерно-битумных вяжущих) и более 850 проб асфальтобетона, в том числе крупнозернистого плотного и пористого, щебеночно-мастичного и песчаного асфальтобетона.

***
В 2018 году в Самарско-Тольяттинской агломерации в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать 79 участков автомобильных дорог регионального и местного значения протяженностью более 140 км.

В том числе в Самаре — 40 участков автодорог (44,4 км), Тольятти – 7 (13,3 км), Новокуйбышевске — 12 (6,2 км), Чапаевске — 2 (2,4 км), Жигулевске — 4 (3 км), Кинеле — 8 (6 км), а также семь участков региональных трасс (68,4 км).

Объем финансирования проекта в текущем году составляет 3,6 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей – средства федерального бюджета, 2,6 млрд направлено из консолидированного бюджета субъекта.

В рамках реализации проекта в 2017-2018 годах предусмотрено приведение в нормативное состояние автодорог (с 42,2% в 2018 году до 54,6% в 2018 году) и сокращение мест концентрации ДТП (со 137 в 2016 году до 67 в 2018 году), передает пресс-служба облправительства.
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