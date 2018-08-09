Рейтинг ОНФ: Самарская область входит в тройку регионов с наибольшим количеству мест концентрации ДТП

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«Как показывает практика, места ДТП неравномерно распределены на транспортных магистралях, дорогах и улицах городов. Однако есть такие участки, где автоаварии происходят чаще всего, иначе говоря – концентрируются. Эти места называют по-разному: опасные участки, очаги аварийности, но суть у них одна», – подчеркнул координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.Лидером по количеству мест концентрации ДТП за прошлый год стала Москва. Здесь был зафиксирован 191 опасный участок, при этом 38 из них сохранились с 2016 г. А по состоянию на первое полугодие 2018 года остались лишь семь очагов аварийности. Снижение их числа говорит о том, что предпринимаемые меры для ликвидации опасных участков довольно эффективны, отметили эксперты. Это установка дорожных знаков и светофоров, размещение фото- и видеокамер, оснащенных радарами, монтаж «лежачих полицейских» и дорожных ограждений. Выполнена уже четверть таких мероприятий из 267 запланированных. Но они уже дали положительный результат: в опасных местах (191) наблюдается снижение числа транспортных происшествий более чем на 50%.Второе место по количеству очагов аварийности – у Республики Башкортостан. Здесь зарегистрировано 138 опасных участков, причем 109 из них находятся в столице республики Уфе. Меры по предупреждению ДТП здесь даже внесены в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Уфимской агломерации в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2018–2019 гг.Замыкает тройку Самарская область – в 2017 году в регионе было 127 аварийно-опасных участков. Также в десятку регионов, где сконцентрированы места ДТП, входят Пермский край (115), Иркутская область (101), Краснодарский край (92), Республика Дагестан (90), Санкт-Петербург и Ярославская область (по 76), Тюменская область (73).Нередко очаги аварийности образуются на пешеходных переходах, например, как в Севастополе. «Связано это с отсутствием должного освещения, плохой видимостью дорожных знаков и разметки. А информацию о местах концентрации ДТП собирала не ГИБДД, а департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города, что, на наш взгляд, абсолютно неправильно», – отметил региональный координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Севастополе Максим Мишин.Что касается регионов-«отличников», то первое место эксперты отдали Ненецкому автономному округу. По итогам первого полугодия 2018 г. на его территории не было зафиксировано ни одного очага дорожной аварийности. Затем следуют Республика Ингушетия (2 места концентрации ДТП), Ямало-Ненецкий автономный округ (3), Республика Алтай (4), Республика Карелия (5), Томская область (6), Республика Саха (Якутия) (7), Мурманская область (9), Орловская и Пензенская (по 10) области.«Таким образом, логично, что в лидерах по отсутствию аварийно-опасных участков оказались те регионы, где автомобильное движение не такое интенсивное, как в мегаполисах с миллионным населением. При этом в субъектах с наибольшим количеством мест концентрации ДТП очаги аварийности в основном сосредоточены на городских улицах. А в регионах с малой концентрацией таких мест очаги находятся в равной степени как на дорогах местного значения, так и на региональных и федеральных трассах», – прокомментировал Александр Васильев.Также эксперты ОНФ сравнили количество комплексов, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения (ПДД), и мест концентрации дорожных аварий. Больше всего таких устройств установлено в Республике Мордовия (1109), при этом очагов ДТП здесь 35. На втором месте по числу фиксаторов – Краснодарский край (900), а вот аварийных участков 92. На третьем – Самарская область (443 и 127, соответственно). А вот в Иркутской области при всего 45 стационарных комплексах фото- и видеофиксации, напомним, 101 очаг ДТП.Кроме того, эксперты оценили меры, которые предпринимаются в регионах для снижения аварийности. На территории Краснодарского края действуют более 900 аппаратно-программных комплексов с функцией фиксации нарушений ПДД. В следующем году администрация края планирует установить еще 1200 таких технических средств. В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Республике Дагестан в 2018 г. начаты ремонтные работы на 99 улицах Махачкалы. Здесь планируется обустроить асфальтобетонное покрытие и технические средства организации дорожного движения, чтобы ликвидировать самые аварийные места.«В Астрахани в этом году открыли первый в России мониторинговый центр фотовидеофиксации нарушений ПДД и контроля за движением тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Сегодня безопасность на астраханских дорогах обеспечивают около 150 комплексов фиксации нарушений. Нам продемонстрировали, как идущая с них информация оперативно поступает в мониторинговый центр и все недобросовестные водители видны как на ладони», – рассказал региональный координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Астраханской области Игорь Сухов.По словам эксперта проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Нижегородской области Ирины Николаевой, в данном регионе работают несколько десятков передвижных камер. «Автомобилисты отмечают, что, пожалуй, в Нижегородской области самое большое количество передвижных камер. Именно такой контроль скорости является более эффективным, так как о расположении всех стационарных комплексов автомобилисты уже знают», – отметила эксперт.В Тюменской области в систему автоматической фиксации нарушений ПДД входят 190 стационарных комплексов, из них 153 находятся в столице региона. Кроме того, на автодорогах области работают 33 передвижных комплекса «КРИС-П». В Ярославской области используются 51 передвижной и 6 стационарных комплексов фиксации нарушений. А еще тестируется комплекс «Автоураган» на пересечении Ленинградского проспекта и проспекта Дзержинского в Ярославле.В Санкт-Петербурге работают четыре автоматизированные системы управления дорожным движением (АСУДД). Они собирают и обрабатывают информацию о транспортных потоках, а затем оптимизируют управление движением. Благодаря им на 20% сокращаются задержки транспорта на перекрестках, так как оптимизируется режим работы светофора, и на 10–15% повышается средняя скорость на перегонах между перекрестками за счет уменьшения очередей машин. Также до 5% снижается уровень аварийности и улучшается экологическая обстановка. АСУДД Санкт-Петербурга управляют 27 магистралями.«Как видим, прямой взаимосвязи между количеством установленных устройств для фиксации нарушений ПДД и мест концентрации аварий не выявлено. На снижение очагов аварийности влияет, скорее, целый комплекс мер. И в него входит не только установка подобных устройств фиксации. Это и обустройство дорожных знаков и светофоров, и изменение режимов их работы, монтаж искусственных неровностей и ограждений, инженерные и архитектурные решения для снижения скоростного потока, особенно на городских магистралях. Эксперты нашего проекта продолжают следить за ситуацией на дорогах, а также обращают внимание глав регионов на результаты проведенного исследования. По итогам проведенного мониторинга эксперты сформируют предложения, которые будут направлены в правительство для включения в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – заключил Александр Васильев, передает пресс-служба ОНФ.Фото: пресс-служба ОНФ