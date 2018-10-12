Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Проспект Кирова в районе Кировского моста планируют расширить в 2019 году 89 Вячеслав Малеев поднял вопрос о необходимости расширения проспекта Кирова в районе Кировского моста, передает



В пятницу и в воскресенье вечером на мосту образуются пробки из-за того что проезжая часть после моста резко сужается. В результате по трамвайным путям проезжают грузовики и легковые машины. Данный участок нуждается в расширении.



Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин на это ответил, что на 2019 год запланирован капитальный ремонт данного участка, его планируется расширить и отремонтировать. Данный участок дороги будет предложен губернатору области на одобрение.







В прошедший четверг, 11 октября в Самаре проходило заседание комитета по транспорту Самарской губернской думы. На этом заседании депутатподнял вопрос о необходимости расширения проспекта Кирова в районе Кировского моста, передает samarskie-voditeli.ru В пятницу и в воскресенье вечером на мосту образуются пробки из-за того что проезжая часть после моста резко сужается. В результате по трамвайным путям проезжают грузовики и легковые машины. Данный участок нуждается в расширении.Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской областина это ответил, что на 2019 год запланирован капитальный ремонт данного участка, его планируется расширить и отремонтировать. Данный участок дороги будет предложен губернатору области на одобрение. Версия для печати

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