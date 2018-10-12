Проспект Кирова в районе Кировского моста планируют расширить в 2019 году

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Проспект Кирова в районе Кировского моста планируют расширить в 2019 году

12 октября 2018 19:29
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В пятницу и в воскресенье вечером на мосту образуются пробки из-за того что проезжая часть после моста резко сужается.
В прошедший четверг, 11 октября в Самаре проходило заседание комитета по транспорту Самарской губернской думы. На этом заседании депутат Вячеслав Малеев поднял вопрос о необходимости расширения проспекта Кирова в районе Кировского моста, передает samarskie-voditeli.ru .

В пятницу и в воскресенье вечером на мосту образуются пробки из-за того что проезжая часть после моста резко сужается. В результате по трамвайным путям проезжают грузовики и легковые машины. Данный участок нуждается в расширении.

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин на это ответил, что на 2019 год запланирован капитальный ремонт данного участка, его планируется расширить и отремонтировать. Данный участок дороги будет предложен губернатору области на одобрение.



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