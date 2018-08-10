Полицейские провели для воспитанников детсада Железнодорожного района правовую викторину по любимым сказкам

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Полицейские провели для воспитанников детсада Железнодорожного района правовую викторину по любимым сказкам

10 августа 2018 15:22
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Внимание детей было акцентировано на том, что разговаривать с незнакомыми людьми и, тем более, куда-либо идти без родителей нельзя.
Полицейские побывали в гостях у воспитанников одного из детских садов Железнодорожного района Самары. Стражи правопорядка приготовили для своих подшефных занимательную правовую викторину по любимым сказкам, напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и рассказали о дорожных ловушках, которые могут ожидать их на пути в детский сад или домой.

Внимание детей было акцентировано на том, что разговаривать с незнакомыми людьми и, тем более, куда-либо идти без родителей нельзя. Полицейские объяснили детям, как себя вести, что делать и куда обратиться, если они оказались в трудной ситуации.

Во время беседы ребята внимательно слушали гостей и активно задавали свои вопросы, на которые незамедлительно получали ответы. Встреча проходила в формате живого общения. Стражи порядка рассказали ребятам и о том, что неразумное пользование Интернетом может иметь негативные последствия.

В завершение мероприятия детсадовцы поблагодарили сотрудников полиции и изъявили желание, чтобы такие встречи проводились чаще, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


Фото:      пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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