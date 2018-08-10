Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Полицейские провели для воспитанников детсада Железнодорожного района правовую викторину по любимым сказкам 160 Полицейские побывали в гостях у воспитанников одного из детских садов Железнодорожного района Самары. Стражи правопорядка приготовили для своих подшефных занимательную правовую викторину по любимым сказкам, напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и рассказали о дорожных ловушках, которые могут ожидать их на пути в детский сад или домой.



Внимание детей было акцентировано на том, что разговаривать с незнакомыми людьми и, тем более, куда-либо идти без родителей нельзя. Полицейские объяснили детям, как себя вести, что делать и куда обратиться, если они оказались в трудной ситуации.



Во время беседы ребята внимательно слушали гостей и активно задавали свои вопросы, на которые незамедлительно получали ответы. Встреча проходила в формате живого общения. Стражи порядка рассказали ребятам и о том, что неразумное пользование Интернетом может иметь негативные последствия.



В завершение мероприятия детсадовцы поблагодарили сотрудников полиции и изъявили желание, чтобы такие встречи проводились чаще, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.





Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области Внимание детей было акцентировано на том, что разговаривать с незнакомыми людьми и, тем более, куда-либо идти без родителей нельзя. Полицейские объяснили детям, как себя вести, что делать и куда обратиться, если они оказались в трудной ситуации.Во время беседы ребята внимательно слушали гостей и активно задавали свои вопросы, на которые незамедлительно получали ответы. Встреча проходила в формате живого общения. Стражи порядка рассказали ребятам и о том, что неразумное пользование Интернетом может иметь негативные последствия.В завершение мероприятия детсадовцы поблагодарили сотрудников полиции и изъявили желание, чтобы такие встречи проводились чаще, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области Версия для печати

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