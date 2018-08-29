По четной стороне Заводского шоссе действует временная схема движения личного и общественного транспорта

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Через Интернет житель Самары приобрел в Республике Беларусь препараты, содержащие сильнодействующие вещества.
Целых четыре раза за август месяц самарскими таможенниками выявлены сильнодействующие вещества
Участники совещания обсудили готовность школ и оборудование классов, вопросы обеспечения безопасности в образовательных организациях, выполнение санитарных норм, а также актуальные вопросы содержания учебного процесса.
Дмитрий Азаров принял участие во всероссийском совещании по вопросу готовности системы образования к новому учебному году
Специалисты обсудят особенности этого социально-значимого заболевания, меры помощи детям в трудной жизненной ситуации в Самарской области.
На рабочем совещании двух ведомств Самарской области обсудят меры поддержки детей с диабетом
В связи с ремонтом теплосетей движение транспорта ограничено по улицам Нагорная и А. Матросова
В связи с ремонтом теплосетей движение транспорта ограничено по улицам Нагорная и А. Матросова
Строительные работы на объекте были возобновлены в мае 2018 года.
На объекте долевого строительства по адресу: ул. Димитрова, 74а завершается очередной этап работ
Трем муниципальным образованиям Самарской области были предоставлены бюджетные кредиты на общую сумму 25,16 млн. рублей.
Сокращение долговой нагрузки муниципальных образований по ранее привлеченным в коммерческих банках кредитам
Они уже выкопали несколько кустов цветущих роз и украли один из декоративных элементов фонтана.
В сквере на Полевой около фонтана "РКС-Самара" продолжают благоустраивать территорию, а вандалы продолжают воровать
С 29 августа 2018 года до 25 сентября 2018 года ограничено движение по ул. Урицкого на участке протяженностью 100 метров от ул. Спортивная в сторону ул. Аксакова.
В Самаре временно ограничат движение транспорта по улице Урицкого
сегодня  Среда, 29 августа, 16:31
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/08:
USD 67.39
-0.01
EUR 78.76
0.53
Искать
Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

По четной стороне Заводского шоссе действует временная схема движения личного и общественного транспорта

29 августа 2018 15:06
67
Движение автотранспорта по нечетной стороне в направлении пр.Кирова осуществляется без изменений.
21 августа в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» стартовал капитальный ремонт Заводского шоссе от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца.

На первом этапе работ с 21 августа по 1 октября 2018 года закрыто движение по четной стороне Заводского шоссе от пр. Кирова до ул. XXII Партсъезда. Движение транспорта в направлении ул. XXII Партсъезда организовано в объезд по ул. Физкультурной. При этом Заводского шоссе можно пересечь при движении с Кировского моста по проспекту Кирова. Также доступно движение автотранспорта через Заводское шоссе по ул. XXII Партсъезда в сторону ул.Победы.

Движение автотранспорта по нечетной стороне в направлении пр.Кирова осуществляется без изменений.

В целях повышения пропускной способности стоянка и остановка транспортных средств по ул. Физкультурной ограничена на всем протяжении от пр. Кирова до ул. XXII Партсъезда».

Изменилась и схема движения общественного транспорта. Движение автобусов организовано в объезд по ул. Победы. При этом стоит отметить, что на участке от пр. Кирова до ул. Земеца движение автобусных маршрутов №№21, 29, 38, 47 и 266 сохранено в полном объеме.

В целях повышения пропускной способности в условиях ограниченного движения автобусные маршруты №30,55,207 работают по двум схемам: по обычной – только в будние дни в часы «пик» и по укороченной в остальное время (в межпиковое время и по выходным дням).

Автобусные маршруты:

№ 30 «Дом Печати – Завод «Экран»

обычная схема:

в направлении завода «Экран» – без изменений;

в направлении Дома Печати – по пр. Кирова, ул. Победы, ул. 22 Партсъезда и далее по своему маршруту;

укороченные рейсы до станции метро «Кировская» и до площади им. Кирова – без изменений.

№ 55 «9 мкр. – Завод «Экран»

обычная схема:

в направлении завода «Экран» – без изменений;

в направлении 9 мкр. – по пр. Кирова, ул. Победы, ул. Ново-Вокзальной и далее по своему маршруту;

укороченные рейсы до рынка «Норд» и до ул. Красных Коммунаров (в межпиковое время и по выходным дням) – без изменений.

№ 207 «Завод «Экран – Хлебная площадь»:

в направлении завода «Экран» – без изменений;

в направлении Хлебной площади – по пр. Кирова, ул. Победы, ул. 22 Партсъезда, ул. Гагарина и далее по своему маршруту.

№ 266 «Юнгородок – Ж/д вокзал»:

в направлении Юнгородка – без изменений;

в направлении Ж/д вокзала – по Заводскому шоссе, пр. Кирова, ул. Победы, ул. 22 Партсъезда, ул. Гагарина и далее по своему маршруту.

№ 213 «Кабельный завод – Рынок «Норд»:

По rольцевой схеме: от Кабельного завода по ул. Кабельной, Заводскому шоссе, пр. Кирова и далее до рынка «Норд» без изменений, затем по Заводскому шоссе, ул. Кабельной до Кабельного завода.

Троллейбусный маршрут №10 временно прекращает движение.

Трамвайные маршруты:

№2 «Постников овраг – Юнгородок» (работает только по будним дням в часы «пик») проследует от Постникова оврага до ул. Красных Коммунаров;

№3 «Хлебная площадь – Юнгородок» проследует от Хлебной площади до ул. Красных Коммунаров;

№12 «Барбошина поляна – Юнгородок» (работает только по выходным дням) проследует от Барбошиной поляны до автостанции «Аврора» (по маршруту № 11);

№19 «ул. Фадеева – Автостанция «Аврора» (работает только по будним дням) проследует от ул. Фадеева до автостанции «Аврора»;

№ 21 «Барбошина поляна – 15 мкр. – ул. Кабельная» (работает только по будним дням) проследует от Барбошиной поляны до ул. Красных Коммунаров, передает пресс-служба горадминистрации.



Фото:   пресс-служба горадминистрации
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
234
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
776
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1398
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1021
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1780
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1541
Весь список

Фоторепортажи
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
248
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1159
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
784
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
882
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
884
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
641
Весь список

Мероприятия
На рабочем совещании двух ведомств Самарской области обсудят меры поддержки детей с диабетом
«Яблочный Фест» пройдет в Сергиевске
В Центре российской кинематографии «Художественный» прошли мероприятия, посвященные Дню российского кино
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда