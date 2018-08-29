Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
По четной стороне Заводского шоссе действует временная схема движения личного и общественного транспорта
29
августа 2018
15:06
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21 августа в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» стартовал капитальный ремонт Заводского шоссе от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца.
На первом этапе работ с 21 августа по 1 октября 2018 года закрыто движение по четной стороне Заводского шоссе от пр. Кирова до ул. XXII Партсъезда. Движение транспорта в направлении ул. XXII Партсъезда организовано в объезд по ул. Физкультурной. При этом Заводского шоссе можно пересечь при движении с Кировского моста по проспекту Кирова. Также доступно движение автотранспорта через Заводское шоссе по ул. XXII Партсъезда в сторону ул.Победы.
Движение автотранспорта по нечетной стороне в направлении пр.Кирова осуществляется без изменений.
В целях повышения пропускной способности стоянка и остановка транспортных средств по ул. Физкультурной ограничена на всем протяжении от пр. Кирова до ул. XXII Партсъезда».
Изменилась и схема движения общественного транспорта. Движение автобусов организовано в объезд по ул. Победы. При этом стоит отметить, что на участке от пр. Кирова до ул. Земеца движение автобусных маршрутов №№21, 29, 38, 47 и 266 сохранено в полном объеме.
В целях повышения пропускной способности в условиях ограниченного движения автобусные маршруты №30,55,207 работают по двум схемам: по обычной – только в будние дни в часы «пик» и по укороченной в остальное время (в межпиковое время и по выходным дням).
Автобусные маршруты:
№ 30 «Дом Печати – Завод «Экран»
обычная схема:
в направлении завода «Экран» – без изменений;
в направлении Дома Печати – по пр. Кирова, ул. Победы, ул. 22 Партсъезда и далее по своему маршруту;
укороченные рейсы до станции метро «Кировская» и до площади им. Кирова – без изменений.
№ 55 «9 мкр. – Завод «Экран»
обычная схема:
в направлении завода «Экран» – без изменений;
в направлении 9 мкр. – по пр. Кирова, ул. Победы, ул. Ново-Вокзальной и далее по своему маршруту;
укороченные рейсы до рынка «Норд» и до ул. Красных Коммунаров (в межпиковое время и по выходным дням) – без изменений.
№ 207 «Завод «Экран – Хлебная площадь»:
в направлении завода «Экран» – без изменений;
в направлении Хлебной площади – по пр. Кирова, ул. Победы, ул. 22 Партсъезда, ул. Гагарина и далее по своему маршруту.
№ 266 «Юнгородок – Ж/д вокзал»:
в направлении Юнгородка – без изменений;
в направлении Ж/д вокзала – по Заводскому шоссе, пр. Кирова, ул. Победы, ул. 22 Партсъезда, ул. Гагарина и далее по своему маршруту.
№ 213 «Кабельный завод – Рынок «Норд»:
По rольцевой схеме: от Кабельного завода по ул. Кабельной, Заводскому шоссе, пр. Кирова и далее до рынка «Норд» без изменений, затем по Заводскому шоссе, ул. Кабельной до Кабельного завода.
Троллейбусный маршрут №10 временно прекращает движение.
Трамвайные маршруты:
№2 «Постников овраг – Юнгородок» (работает только по будним дням в часы «пик») проследует от Постникова оврага до ул. Красных Коммунаров;
№3 «Хлебная площадь – Юнгородок» проследует от Хлебной площади до ул. Красных Коммунаров;
№12 «Барбошина поляна – Юнгородок» (работает только по выходным дням) проследует от Барбошиной поляны до автостанции «Аврора» (по маршруту № 11);
№19 «ул. Фадеева – Автостанция «Аврора» (работает только по будним дням) проследует от ул. Фадеева до автостанции «Аврора»;
№ 21 «Барбошина поляна – 15 мкр. – ул. Кабельная» (работает только по будним дням) проследует от Барбошиной поляны до ул. Красных Коммунаров, передает пресс-служба горадминистрации.