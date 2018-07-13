Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Перечень самарских дорог, которые в этом году будут отремонтированы 212 В Самаре по плану 2018 года площадь дорожных работ в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», по программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации составит свыше 432 тыс. кв. м.



Часть объектов отремонтируют на большей протяженности, нежели планировалось изначально. В их числе и Заводское шоссе, которое к тому же будет обновляться не большими «картами», а капитально.



Участок ул. Коптевская от ул. Сергея Лазо до дома № 17 по ул. Крайняя перенесен из перечня объектов ремонта по федеральному проекту в перечень объектов ремонта в рамках другого муниципального контракта. На данной улице «карточный» ремонт уже в стадии завершения.



Как



пр. Карла-Маркса от 3-го проезда до ул. Гагарина;

ул. Ново - Вокзальная от ул. Солнечная до Московского шоссе и от Московского шоссе до ул. Победы;

ул. Буянова от пер. Гончарова до ул. Маяковского от ул. Чкалова до сквера им. Мичурина;

ул. Кабельная от Заводского шоссе до ул. Ветлянская;

ул. Чернореченская от ул. Киевская до ул. Клиническая;

ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Гастелло;

ул. Стара-Загора от ул. Ташкентская до ул. Алма-Атинская;

ул. Лукачева от ул. Ново-Садовая до ул. Революционная;

ул. Подшипниковая от ул. Артиллерийская до ул. Лукачева;

4-й проезд от ул. Гаражная до пр. Карла Маркса;

ул. Лесная от Волжского пр. до ул. Полевая;

ул. Гастелло от Московского шоссе до ул. Ново-Садовая;

пр. Карла Маркса от ул. Авроры до ул. Врубеля;

пр. Карла Маркса от Ракитовского шоссе до ул. Алма-Атинская;

пр. Карла Маркса от ул. Алма-Атинская до ул. Ташкентская;

пр. Карла Маркса от ул. Ташкентская до пр. Кирова;

пр. Карла Маркса от ул. XXII Партсъезда до ул. Советской Армии;

ул. Никитинская от ул. Л. Толстого до ул. Ульяновская;

Новокуйбышевское шоссе от ул. Уральская до Пугачевского тракта;

Саратовский переулок от Пугачевского тракта до ул. Хасановская;

ул. Энтузиастов от ул. Антонова-Овсеенко до пр. К. Маркса;

Гаражный проезд от ул. Кабельная до Заводского шоссе;

ул. Волгина от ул. М. Тореза до ул. Промышленности;

ул. Металлургическая от ул. Магистральная до ул. Товарная;

ул. Солнечная от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальная;

ул. Губанова от ул. Ново-Садовая до ул. Солнечная;

пр. Кирова от ул. Ветлянская до Кировского моста;

ул. Бубнова от Московского шоссе до ул. Молодежная;

ул. Макаренко от ул. Литвинова до ул. Транзитная;

Ташкентский пер. от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская и от пр. Юных Пионеров до ул. Енисейская;

ул. Пугачевская от ул. Енисейская до ул. Победы;

ул. Свободы от ул. Елизарова до ул. Севастопольская;

ул. Литвинова от ул. Макаренко до ул. Земеца;

ул. Сергея Лазо от Вертолетной площадки по Волжского шоссе;

ул. Симферопольская от Красноглинского шоссе до ул. Крайняя;

ул. Парижской Коммуны от Красноглинского шоссе до ул. Академика Кузнецова;

Заводское шоссе от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца (объект капитального ремонта). Часть объектов отремонтируют на большей протяженности, нежели планировалось изначально. В их числе и Заводское шоссе, которое к тому же будет обновляться не большими «картами», а капитально.Участок ул. Коптевская от ул. Сергея Лазо до дома № 17 по ул. Крайняя перенесен из перечня объектов ремонта по федеральному проекту в перечень объектов ремонта в рамках другого муниципального контракта. На данной улице «карточный» ремонт уже в стадии завершения.Как сообщает пресс-служба администрации Самары, в актуализированном перечне магистралей, которые будут отремонтированы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», – следующие участки:пр. Карла-Маркса от 3-го проезда до ул. Гагарина;ул. Ново - Вокзальная от ул. Солнечная до Московского шоссе и от Московского шоссе до ул. Победы;ул. Буянова от пер. Гончарова до ул. Маяковского от ул. Чкалова до сквера им. Мичурина;ул. Кабельная от Заводского шоссе до ул. Ветлянская;ул. Чернореченская от ул. Киевская до ул. Клиническая;ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Гастелло;ул. Стара-Загора от ул. Ташкентская до ул. Алма-Атинская;ул. Лукачева от ул. Ново-Садовая до ул. Революционная;ул. Подшипниковая от ул. Артиллерийская до ул. Лукачева;4-й проезд от ул. Гаражная до пр. Карла Маркса;ул. Лесная от Волжского пр. до ул. Полевая;ул. Гастелло от Московского шоссе до ул. Ново-Садовая;пр. Карла Маркса от ул. Авроры до ул. Врубеля;пр. Карла Маркса от Ракитовского шоссе до ул. Алма-Атинская;пр. Карла Маркса от ул. Алма-Атинская до ул. Ташкентская;пр. Карла Маркса от ул. Ташкентская до пр. Кирова;пр. Карла Маркса от ул. XXII Партсъезда до ул. Советской Армии;ул. Никитинская от ул. Л. Толстого до ул. Ульяновская;Новокуйбышевское шоссе от ул. Уральская до Пугачевского тракта;Саратовский переулок от Пугачевского тракта до ул. Хасановская;ул. Энтузиастов от ул. Антонова-Овсеенко до пр. К. Маркса;Гаражный проезд от ул. Кабельная до Заводского шоссе;ул. Волгина от ул. М. Тореза до ул. Промышленности;ул. Металлургическая от ул. Магистральная до ул. Товарная;ул. Солнечная от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальная;ул. Губанова от ул. Ново-Садовая до ул. Солнечная;пр. Кирова от ул. Ветлянская до Кировского моста;ул. Бубнова от Московского шоссе до ул. Молодежная;ул. Макаренко от ул. Литвинова до ул. Транзитная;Ташкентский пер. от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская и от пр. Юных Пионеров до ул. Енисейская;ул. Пугачевская от ул. Енисейская до ул. Победы;ул. Свободы от ул. Елизарова до ул. Севастопольская;ул. Литвинова от ул. Макаренко до ул. Земеца;ул. Сергея Лазо от Вертолетной площадки по Волжского шоссе;ул. Симферопольская от Красноглинского шоссе до ул. Крайняя;ул. Парижской Коммуны от Красноглинского шоссе до ул. Академика Кузнецова;Заводское шоссе от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца (объект капитального ремонта). Версия для печати

Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.