Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
Перечень самарских дорог, которые в этом году будут отремонтированы
13
июля 2018
20:34
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В Самаре по плану 2018 года площадь дорожных работ в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», по программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации составит свыше 432 тыс. кв. м.
Часть объектов отремонтируют на большей протяженности, нежели планировалось изначально. В их числе и Заводское шоссе, которое к тому же будет обновляться не большими «картами», а капитально.
Участок ул. Коптевская от ул. Сергея Лазо до дома № 17 по ул. Крайняя перенесен из перечня объектов ремонта по федеральному проекту в перечень объектов ремонта в рамках другого муниципального контракта. На данной улице «карточный» ремонт уже в стадии завершения.
Как сообщает пресс-служба администрации Самары, в актуализированном перечне магистралей, которые будут отремонтированы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», – следующие участки:
пр. Карла-Маркса от 3-го проезда до ул. Гагарина;
ул. Ново - Вокзальная от ул. Солнечная до Московского шоссе и от Московского шоссе до ул. Победы;
ул. Буянова от пер. Гончарова до ул. Маяковского от ул. Чкалова до сквера им. Мичурина;
ул. Кабельная от Заводского шоссе до ул. Ветлянская;
ул. Чернореченская от ул. Киевская до ул. Клиническая;
ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Гастелло;
ул. Стара-Загора от ул. Ташкентская до ул. Алма-Атинская;
ул. Лукачева от ул. Ново-Садовая до ул. Революционная;
ул. Подшипниковая от ул. Артиллерийская до ул. Лукачева;
4-й проезд от ул. Гаражная до пр. Карла Маркса;
ул. Лесная от Волжского пр. до ул. Полевая;
ул. Гастелло от Московского шоссе до ул. Ново-Садовая;
пр. Карла Маркса от ул. Авроры до ул. Врубеля;
пр. Карла Маркса от Ракитовского шоссе до ул. Алма-Атинская;
пр. Карла Маркса от ул. Алма-Атинская до ул. Ташкентская;
пр. Карла Маркса от ул. Ташкентская до пр. Кирова;
пр. Карла Маркса от ул. XXII Партсъезда до ул. Советской Армии;
ул. Никитинская от ул. Л. Толстого до ул. Ульяновская;
Новокуйбышевское шоссе от ул. Уральская до Пугачевского тракта;
Саратовский переулок от Пугачевского тракта до ул. Хасановская;
ул. Энтузиастов от ул. Антонова-Овсеенко до пр. К. Маркса;
Гаражный проезд от ул. Кабельная до Заводского шоссе;
ул. Волгина от ул. М. Тореза до ул. Промышленности;
ул. Металлургическая от ул. Магистральная до ул. Товарная;
ул. Солнечная от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальная;
ул. Губанова от ул. Ново-Садовая до ул. Солнечная;
пр. Кирова от ул. Ветлянская до Кировского моста;
ул. Бубнова от Московского шоссе до ул. Молодежная;
ул. Макаренко от ул. Литвинова до ул. Транзитная;
Ташкентский пер. от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская и от пр. Юных Пионеров до ул. Енисейская;
ул. Пугачевская от ул. Енисейская до ул. Победы;
ул. Свободы от ул. Елизарова до ул. Севастопольская;
ул. Литвинова от ул. Макаренко до ул. Земеца;
ул. Сергея Лазо от Вертолетной площадки по Волжского шоссе;
ул. Симферопольская от Красноглинского шоссе до ул. Крайняя;
ул. Парижской Коммуны от Красноглинского шоссе до ул. Академика Кузнецова;
Заводское шоссе от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца (объект капитального ремонта).