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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Отремонтируют подъездные дороги к Новокуйбышевску и Чапаевску

4 октября 2018 17:40
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Капитальный ремонт автомобильных дорог ведется в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные автодороги».
Городские округа Чапаевск и Новокуйбышевск в 2018 году станут обладателями обновленных подъездных автодорог от автомобильной трассы Самара-Волгоград. Капитальный ремонт автомобильных дорог ведется в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные автодороги».

Дороги регионального значения – подъезды к Чапаевску и Новокуйбышевску от автодороги Самара-Волгоград – выполняют функцию «маятниковой миграции» населения к центрам Самарско-Тольяттинской агломерации – Самаре и Тольятти.

Приведение таких автодорог в нормативное состояние и обеспечение их всеми средствами безопасности дорожного движения является одной из главных задач проекта.

Капитальный ремонт подъезда к городскому округу Новокуйбышевск в настоящее время практически завершен – автодорога находится на этапе приемки работ и сдачи в эксплуатацию. На участке протяженностью 7,46 км заменена «дорожная одежда» с укладкой верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона, проведен ремонт водопропускных труб, установлены новые дорожные знаки и барьерное
ограждение, нанесена разметка. Стоимость капитального ремонта по государственному контракту составила 146,8 млн рублей.

Срок завершения работ по ремонту всех автомобильных дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» - 31 октября текущего года.

В рамках капитального ремонта подъезда к городскому округу Чапаевск протяженностью 3,23 км дорожники обновляют проезжую часть, также проектом предусмотрены работы по установке опор освещения и строительству новых тротуаров и пешеходных дорожек.

«В настоящее время на проезжей части уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия, к укладке верхнего слоя мы планируем приступить к концу текущей недели. Также ведутся работы по устройству 134 новых световых опор, строительству тротуаров и остановочных карманов с остановками», - рассказал директор подрядной организации ООО «Стройсервис» Михаил Цибин.

По словам руководителя департамента строительства администрации городского округа Чапаевск Александра Пономарева подъезд к Чапаевску давно требовал ремонта. «Жители Чапаевска часто пользуются этой дорогой для проезда на дачи и в близлежащий поселок Нагорный, поэтому ремонт этой дороги очень важен для города», - отметил он.

Ход проведения ремонтных работ оценили представители общественности городского округа Новокуйбышевск. «Замечательно, что проектом предусмотрен целый комплекс работ, в том числе строительство тротуаров и установка столбов освещения, но мы хотим обратить внимание на отсутствие спусков к дачному массиву, к которому ходят в том числе и люди пожилые. Было бы хорошо, если бы спуски предусмотрели в процессе ремонта дороги», - отметила председатель общественной организации «Союз женщин городского округа
Чапаевск» Нина Артюкова. Данное предложение будет учтено подрядчиком при проведении ремонтных работ, работы будут проведены до конца октября.

***

В 2018 году в Самарско-Тольяттинской агломерации в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 79 участков автомобильных дорог регионального и местного значения протяженностью более 140 км.



В том числе в Самаре - 40 участков автодорог (44,4 км), Тольятти – 7 (13,3 км), Новокуйбышевске - 12 (6,2 км), Чапаевске - 2 (2,4 км), Жигулевске - 4 (3 км), Кинеле - 8 (6 км), а также семь участков региональных трасс (68,4 км).

Объем финансирования проекта в текущем году составляет 3,6 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей – средства федерального бюджета, 2,6 млрд направлено из консолидированного бюджета субъекта.

Общая готовность проведенных работ составляет 87%.

Объекты регионального значения, входящие в перечень ремонта в рамках проекта в 2018 году:

1. Красноглинское шоссе в Самаре (от моста через реку Сок до Волжского шоссе), 9,2км.
2. Автодорога Тольятти – Узюково – Димитровград в Ставропольском районе, 8 км.
3. Автодорога Самара-Волгоград–Новокуйбышевск2 (подъезд к Новокуйбышевску), 7,4км.
4. Обводная г.Самары от «Урал» до «Самара-Волгоград» в Красноярском районе, 2 участка, 11 км.
5. Автодорога Самара – Бугуруслан( от Кинеля до п.Комсмольский) в Кинельском районе, 15,58 км.
6. Автодорога Самара – Бугуруслан( от г. Отрадного до с.Кинель-Черкассы) в Кинель-Черкасском районе, 12,78 км.
7. Автодорога Самара – Волгоград – Чапаевск1 (подъезд к Чапаевску), 3,23 км.

Общая готовность проведенных работ составляет 80%, передает пресс-служба облправительства. 
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