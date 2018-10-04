Отремонтируют подъездные дороги к Новокуйбышевску и Чапаевску

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Городские округа Чапаевск и Новокуйбышевск в 2018 году станут обладателями обновленных подъездных автодорог от автомобильной трассы Самара-Волгоград. Капитальный ремонт автомобильных дорог ведется в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные автодороги».



Дороги регионального значения – подъезды к Чапаевску и Новокуйбышевску от автодороги Самара-Волгоград – выполняют функцию «маятниковой миграции» населения к центрам Самарско-Тольяттинской агломерации – Самаре и Тольятти.



Приведение таких автодорог в нормативное состояние и обеспечение их всеми средствами безопасности дорожного движения является одной из главных задач проекта.



Капитальный ремонт подъезда к городскому округу Новокуйбышевск в настоящее время практически завершен – автодорога находится на этапе приемки работ и сдачи в эксплуатацию. На участке протяженностью 7,46 км заменена «дорожная одежда» с укладкой верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона, проведен ремонт водопропускных труб, установлены новые дорожные знаки и барьерное

ограждение, нанесена разметка. Стоимость капитального ремонта по государственному контракту составила 146,8 млн рублей.



Срок завершения работ по ремонту всех автомобильных дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» - 31 октября текущего года.



В рамках капитального ремонта подъезда к городскому округу Чапаевск протяженностью 3,23 км дорожники обновляют проезжую часть, также проектом предусмотрены работы по установке опор освещения и строительству новых тротуаров и пешеходных дорожек.



«В настоящее время на проезжей части уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия, к укладке верхнего слоя мы планируем приступить к концу текущей недели. Также ведутся работы по устройству 134 новых световых опор, строительству тротуаров и остановочных карманов с остановками», - рассказал директор подрядной организации ООО «Стройсервис» Михаил Цибин.



По словам руководителя департамента строительства администрации городского округа Чапаевск Александра Пономарева подъезд к Чапаевску давно требовал ремонта. «Жители Чапаевска часто пользуются этой дорогой для проезда на дачи и в близлежащий поселок Нагорный, поэтому ремонт этой дороги очень важен для города», - отметил он.



Ход проведения ремонтных работ оценили представители общественности городского округа Новокуйбышевск. «Замечательно, что проектом предусмотрен целый комплекс работ, в том числе строительство тротуаров и установка столбов освещения, но мы хотим обратить внимание на отсутствие спусков к дачному массиву, к которому ходят в том числе и люди пожилые. Было бы хорошо, если бы спуски предусмотрели в процессе ремонта дороги», - отметила председатель общественной организации «Союз женщин городского округа

Чапаевск» Нина Артюкова. Данное предложение будет учтено подрядчиком при проведении ремонтных работ, работы будут проведены до конца октября.



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В 2018 году в Самарско-Тольяттинской агломерации в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 79 участков автомобильных дорог регионального и местного значения протяженностью более 140 км.





В том числе в Самаре - 40 участков автодорог (44,4 км), Тольятти – 7 (13,3 км), Новокуйбышевске - 12 (6,2 км), Чапаевске - 2 (2,4 км), Жигулевске - 4 (3 км), Кинеле - 8 (6 км), а также семь участков региональных трасс (68,4 км).



Объем финансирования проекта в текущем году составляет 3,6 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей – средства федерального бюджета, 2,6 млрд направлено из консолидированного бюджета субъекта.



Общая готовность проведенных работ составляет 87%.



Объекты регионального значения, входящие в перечень ремонта в рамках проекта в 2018 году:



1. Красноглинское шоссе в Самаре (от моста через реку Сок до Волжского шоссе), 9,2км.

2. Автодорога Тольятти – Узюково – Димитровград в Ставропольском районе, 8 км.

3. Автодорога Самара-Волгоград–Новокуйбышевск2 (подъезд к Новокуйбышевску), 7,4км.

4. Обводная г.Самары от «Урал» до «Самара-Волгоград» в Красноярском районе, 2 участка, 11 км.

5. Автодорога Самара – Бугуруслан( от Кинеля до п.Комсмольский) в Кинельском районе, 15,58 км.

6. Автодорога Самара – Бугуруслан( от г. Отрадного до с.Кинель-Черкассы) в Кинель-Черкасском районе, 12,78 км.

7. Автодорога Самара – Волгоград – Чапаевск1 (подъезд к Чапаевску), 3,23 км.



Общая готовность проведенных работ составляет 80%, передает пресс-служба облправительства.