Ограничение движения в Самаре с 14 июня по 15 июля на время проведения ЧМ-2018

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На это время вводится ограничение движения и запрет остановки и стоянки на проезжей части дорог в районе площади им. Куйбышева (периметр ул. Куйбышева, Волжского пр., Студенческого пер., ул. Ульяновской, ул. Садовой, ул. Л.Толстого, ул. Некрасовской).Ул. Куйбышева (от ул. Венцека до ул. Красноармейской), ул. Красноармейская (от ул. Самарской до ул. Куйбышева) и ул. Молодогвардейская (от ул. Л.Толстого до ул. Маяковского) станут пешеходными. Движение транспорта по ним будет ограничено.В повседневном режиме изменятся схемы движения 4 трамвайных, 1 троллейбусного и 16 автобусных маршрутов.Трамвайные маршруты:- № 3, 15, 16, 20 вместо ул. Фрунзе проследуют по ул. Галактионовской и ул. Венцека.Троллейбусный маршрут:- № 6 проследует от ул. Грозненской по укороченному маршруту до пл. Революции;Автобусные маршруты:- № 61, 247, 261 вместо ул. Куйбышева проследуют по ул. Максима Горького;- № 24, 92 вместо ул. Молодогвардейской, ул. Чапаевской и ул. Куйбышева проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека;- № 297 вместо ул. Вилоновской, ул. Чапаевской и ул. Куйбышева проследует по ул. Самарской и ул. Венцека;- №№ 53, 205 вместо ул. Галактионовской проследуют по ул. Самарской;- №№ 207, 226 вместо ул. Красноармейской и ул. Фрунзе проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека;- №№ 37, 46, 47, 295 вместо ул. Льва Толстого и ул. Куйбышева проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека,- №№34, 240 проследуют по маршруту: ул.Арцыбушевская, ул. Красноармейская, ул. Самарская.В дни проведения матчей на стадионе «Самара Арена» в г. Самаре будет действовать усиленная схема ограничения движения: 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля с 00.00 до 02.00 следующего дня.Зона ограничения движения и запрета остановки и стоянки по сравнению с повседневным режимом расширится (от ул. Пионерской до ул. Маяковского, от ул. М.Горького и Волжского пр. до ул. Садовой и по ул. Красноармейской до ТЦ «Гудок») Ул. Красноармейская станетпешеходной от набережной до ТЦ «Гудок» - на ней также ограничивается движение, вводится запрет стоянки.На территории привокзальной площади и прилегающих улицах остановка и стоянка транспорта также будет запрещена, движениеобщественного транспорта будет выполняться по специально выделенным полосам.Для стоянки в альтернативном порядке предусмотрена парковка ТЦ «Гудок».Ул. Л. Толстого будет открыта для движения, но по ней введут ограничения на остановку и стоянку транспорта.В усиленном режиме изменяются схемы движения 19 трамвайных, 1 троллейбусного и 22 автобусных маршрутов.Трамвайные маршруты:- №№ 1, 5, 15, 16, 18, 20, 20к, 22 заменяются трамвайным маршрутом S5, который следует от Железнодорожного вокзала до стадиона«Самара-Арена». Обращаем внимание, что маршрут S5 делает ограниченное количество остановок (Железнодорожный вокзал, музейимени Алабина, Самарская площадь, проспект Ленина/ул. Полевая, культурно-развлекательный центр «Звезда», Барбошина поляна, Стадион «Самара-Арена»),- №№ 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 21, 23, 24, 25 проследуют по укороченным схемам (№№ 3, 4, 23 проследуют до а/с «Аврора»; №№ 2, 4, 13, 23проследуют до Дома Печати; №№ 7, 11, 12 проследуют до ул. Фадеева; №№ 21, 24, 25 проследуют до 15 мкр.).Троллейбусный маршрут:- № 6 проследует от ул. Грозненской по укороченному маршруту до площади Революции;Автобусные маршруты:- №№ 61, 247, 261 вместо ул. Куйбышева проследуют по ул. М. Горького;- №№ 24, 92 вместо ул. Молодогвардейской, ул. Чапаевской и ул. Куйбышева проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека;- № 297 вместо ул. Вилоновской, ул. Чапаевской и ул. Куйбышева проследует по ул. Самарской и ул. Венцека;- №№ 53, 205 вместо ул. Галактионовской проследуют по ул. Самарской;- №№ 207, 226 вместо ул. Красноармейской и ул. Фрунзе проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека;- №№ 37, 46, 47, 295 вместо ул. Льва Толстого и ул. Куйбышева проследуют по ул. Самарской и ул. Венцека,- №№34, 240 проследуют по маршруту ул. Арцыбушевская, ул. Л.Толстого, ул. Самарская.Стоит отметить, в зону ограничения движения без ограничений разрешается въезд:- спецмашин с цветографической окраской (Полиция, Росгвардия, скорая помощь, пожарная охрана, центр медицины и катастроф);- автомобилей коммунальных, аварийных, ритуальных служб;- дорожно-эксплуатационной техники, применяемой при проведении работ по содержанию дорог;- иной техники, задействованной для ликвидации аварий.Также въездв зону ограничения имеет аккредитованные такси и транспорт со свидетельством об аккредитации. Заявления от физических и юридических лиц, зарегистрированных в районе площадки Фестиваля болельщиков FIFA и стадиона «Самара Арена»,на аккредитацию транспортных средств принимаются до окончания Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 ТМ (15 июля), сообщает пресс-служба"Самара, пропаганда БДД".