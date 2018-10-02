Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
Общественники оценили качество выполненных работ на проезжей части улицы Парижской Коммуны
2
октября 2018
15:49
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В Самаре после завершения ремонта дорог местного значения по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» продолжается приемка объектов, в которой традиционно, кроме специалистов, принимают участие общественники. Сегодня они оценили качество выполненных работ на проезжей части улицы Парижской Коммуны. В этом сезоне в работу был взят участок от Красноглинского шоссе до улицы Академика Кузнецова. Протяженность отрезка составляет 1, 5 км; общая площадь ремонта – 7248 кв. м.
Стоит отметить, что обновили не только дорожное полотно по основному ходу. Заменили 35 люков смотровых колодцев, отремонтировали ряд примыканий к перекрестным улицам. Также часть парковочных пространств, которые ранее были в неудовлетворительном состоянии, привели в порядок. По просьбам жителей микрорайона выполнили ремонт на въездах на внутриквартальные дороги.
«Улица Парижской Коммуны была включена в план ремонта по федеральной программе на этот дорожно-строительный сезон, поскольку еще весной при осмотре дороги наблюдалось большое количество ям, выкрашивание асфальтобетона и другие дефекты. Покрытие не соответствовало эксплуатационным требованиям. Соответствующие обращения были и от местных жителей. Вместе со специалистами они могли контролировать весь процесс обновления участка, начиная с фрезерования. После укладки высокопрочной асфальтобетонной смеси в течение трех дней были взяты пробы свежего асфальтобетона, которые успешно прошли испытание в части соответствия физико-механическим свойствам. Сейчас продолжаются замеры, осуществляется технический осмотр люков инженерных коммуникаций», - пояснил заведующий сектором технического контроля за автомобильными дорогами и благоустройством МБУ г. о. «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.
Основной объем работ выполнялся подрядчиком в ночную смену, чтобы не затруднять движение днем.
«График работ был выверен с учетом того, что микрорайон большой, густонаселенный, много новостроек, магазинов, неподалеку школа, поэтому в настоящее время эта дорога очень востребована. Я живу в микрорайоне четырнадцать лет. Раньше, до ремонта, приходилось преодолевать множество препятствий в виде ям, колейности, так что машинам было трудно разъезжаться. После того, как улицу включили в план ремонта, у нас было налажено взаимодействие с дорожниками. Сейчас уже все сделано, просьбы местных жителей выполнены. В частности, скорректирована высота бордюра, так что теперь у нас более удобный выход на проезжую часть», - отметил управляющий микрорайоном № 23 Красноглинского внутригородского района г. о. Самара Сергей Шишковский.
Темпы работ, по мнению общественников, также заслуживают высокой оценки. Со всем объемом подрядчик справился за 9 дней – ремонт был завершен 29 сентября. Таким образом, сроки согласно муниципальному контракту соблюдены.
«Жители признательны за грамотную организацию работ. Мы во взаимодействии с управляющим микрорайоном наблюдали за процессом, общались с бригадирами. Все было выполнено быстро. Подрядчик практически не мешал движению транспорта. И мы рады, что наши просьбы были услышаны, поскольку дорога давно требовала ремонта», - прокомментировала старшая по дому № 15 по ул. Парижской Коммуны Светлана Шашкова.
Необходимо подчеркнуть, что в этом году только в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Самаре привели в нормативное состояние участки магистралей общей площадью 728 тысяч кв. м. При этом, как сообщает МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство», план перевыполнен почти на треть. Были взяты в работу дополнительные объекты. Всего же в этом сезоне по федеральной программе отремонтировали более 60-ти участков дорог местного значения протяженностью 64,5 км, передает пресс-служба администрации Самары.