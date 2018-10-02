Общественники оценили качество выполненных работ на проезжей части улицы Парижской Коммуны

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Стоит отметить, что обновили не только дорожное полотно по основному ходу. Заменили 35 люков смотровых колодцев, отремонтировали ряд примыканий к перекрестным улицам. Также часть парковочных пространств, которые ранее были в неудовлетворительном состоянии, привели в порядок. По просьбам жителей микрорайона выполнили ремонт на въездах на внутриквартальные дороги.«Улица Парижской Коммуны была включена в план ремонта по федеральной программе на этот дорожно-строительный сезон, поскольку еще весной при осмотре дороги наблюдалось большое количество ям, выкрашивание асфальтобетона и другие дефекты. Покрытие не соответствовало эксплуатационным требованиям. Соответствующие обращения были и от местных жителей. Вместе со специалистами они могли контролировать весь процесс обновления участка, начиная с фрезерования. После укладки высокопрочной асфальтобетонной смеси в течение трех дней были взяты пробы свежего асфальтобетона, которые успешно прошли испытание в части соответствия физико-механическим свойствам. Сейчас продолжаются замеры, осуществляется технический осмотр люков инженерных коммуникаций», - пояснил заведующий сектором технического контроля за автомобильными дорогами и благоустройством МБУ г. о. «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.Основной объем работ выполнялся подрядчиком в ночную смену, чтобы не затруднять движение днем.«График работ был выверен с учетом того, что микрорайон большой, густонаселенный, много новостроек, магазинов, неподалеку школа, поэтому в настоящее время эта дорога очень востребована. Я живу в микрорайоне четырнадцать лет. Раньше, до ремонта, приходилось преодолевать множество препятствий в виде ям, колейности, так что машинам было трудно разъезжаться. После того, как улицу включили в план ремонта, у нас было налажено взаимодействие с дорожниками. Сейчас уже все сделано, просьбы местных жителей выполнены. В частности, скорректирована высота бордюра, так что теперь у нас более удобный выход на проезжую часть», - отметил управляющий микрорайоном № 23 Красноглинского внутригородского района г. о. Самара Сергей Шишковский.Темпы работ, по мнению общественников, также заслуживают высокой оценки. Со всем объемом подрядчик справился за 9 дней – ремонт был завершен 29 сентября. Таким образом, сроки согласно муниципальному контракту соблюдены.«Жители признательны за грамотную организацию работ. Мы во взаимодействии с управляющим микрорайоном наблюдали за процессом, общались с бригадирами. Все было выполнено быстро. Подрядчик практически не мешал движению транспорта. И мы рады, что наши просьбы были услышаны, поскольку дорога давно требовала ремонта», - прокомментировала старшая по дому № 15 по ул. Парижской Коммуны Светлана Шашкова.Необходимо подчеркнуть, что в этом году только в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Самаре привели в нормативное состояние участки магистралей общей площадью 728 тысяч кв. м. При этом, как сообщает МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство», план перевыполнен почти на треть. Были взяты в работу дополнительные объекты. Всего же в этом сезоне по федеральной программе отремонтировали более 60-ти участков дорог местного значения протяженностью 64,5 км, передает пресс-служба администрации Самары.