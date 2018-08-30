Общественники оценили ход ремонта автомобильной дороги «Обводная города Самары»

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Общественники оценили ход ремонта автомобильной дороги «Обводная города Самары»

30 августа 2018 15:18
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В четверг, 30 августа, представители Общероссийского народного фронта совместно с областным министерством транспорта оценили качество ремонтных работ на автомобильной дороге «Обводная города Самары». Ремонт двенадцатикилометрового участка трассы ведется в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Обводная города Самары имеет высокую интенсивность движения, поскольку является объектом притяжения большегрузного транспорта, следующего в соседние регионы в обход Самары. До ремонта глубина колеи на участке автодороги превышала допустимые значения, также присутствовали искажения поперечного профиля, просадки и трещины.

Кроме того, на участке длинной 1 км на откосе автомобильной дороги из-за переувлажнения почвы наблюдалось сползание насыпи земляного полотна, что могло привести к разрушению дороги. Сейчас подрядная организация ООО «Автодорижиниринг» проводит ремонт дорожного полотна, а на участке сползания насыпи, полностью меняет конструктивный слой дороги. Также предусмотрено укрепление обочин, установка нового барьерного ограждения и сигнальных столбиков.

В настоящее время ремонт дороги выполнен на 50%, ведется укладка выравнивающего и верхнего слоев дорожной одежды. Полностью завершить работы планируется к концу октября текущего года.

Качество дорожных работ совместно с представителями министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области оценил сопредседатель регионального штаба «Общероссийский народный фронт Самарской области», заместитель председателя общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

«Мы видели эту дорогу до начала ремонтных работ. Ее состояние было категорически неприемлемым как для проезда личного транспорта жителей Самарской области, так и для тех транспортных средств, которые едут в объезд Самары. Из-за колейности данный участок дороги был крайне аварийно-опасным. Сегодня мы посмотрели технологию работ, провели инструментальные замеры, качество работ высокое. Жителям Самарской области нужны качественные дороги и наша общественная организация в обязательно порядке будет следить за
выполнением всех гарантийных обязательств, которые берет на себя подрядная организация», - подчеркнул Павел Покровский.

По словам заместителя руководителя ООО «Автодоринжиниринг» Артема Тузова, контроль качества ремонта проводится ежедневно. «Мы отвечаем, что качество работ соответствует всем нормативным требованиям. Каждый день нас контролирует куратор министерства, также наша лаборатория осуществляет собственный контроль качества, в том числе и качества материалов, которые используются при ремонте», - отметил он, передает пресс-служба облправительства. 
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