Общественники оценили ход ремонта автомобильной дороги «Обводная города Самары»

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Обводная города Самары имеет высокую интенсивность движения, поскольку является объектом притяжения большегрузного транспорта, следующего в соседние регионы в обход Самары. До ремонта глубина колеи на участке автодороги превышала допустимые значения, также присутствовали искажения поперечного профиля, просадки и трещины.Кроме того, на участке длинной 1 км на откосе автомобильной дороги из-за переувлажнения почвы наблюдалось сползание насыпи земляного полотна, что могло привести к разрушению дороги. Сейчас подрядная организация ООО «Автодорижиниринг» проводит ремонт дорожного полотна, а на участке сползания насыпи, полностью меняет конструктивный слой дороги. Также предусмотрено укрепление обочин, установка нового барьерного ограждения и сигнальных столбиков.В настоящее время ремонт дороги выполнен на 50%, ведется укладка выравнивающего и верхнего слоев дорожной одежды. Полностью завершить работы планируется к концу октября текущего года.Качество дорожных работ совместно с представителями министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области оценил сопредседатель регионального штаба «Общероссийский народный фронт Самарской области», заместитель председателя общественной палаты Самарской области Павел Покровский.«Мы видели эту дорогу до начала ремонтных работ. Ее состояние было категорически неприемлемым как для проезда личного транспорта жителей Самарской области, так и для тех транспортных средств, которые едут в объезд Самары. Из-за колейности данный участок дороги был крайне аварийно-опасным. Сегодня мы посмотрели технологию работ, провели инструментальные замеры, качество работ высокое. Жителям Самарской области нужны качественные дороги и наша общественная организация в обязательно порядке будет следить завыполнением всех гарантийных обязательств, которые берет на себя подрядная организация», - подчеркнул Павел Покровский.По словам заместителя руководителя ООО «Автодоринжиниринг» Артема Тузова, контроль качества ремонта проводится ежедневно. «Мы отвечаем, что качество работ соответствует всем нормативным требованиям. Каждый день нас контролирует куратор министерства, также наша лаборатория осуществляет собственный контроль качества, в том числе и качества материалов, которые используются при ремонте», - отметил он, передает пресс-служба облправительства.