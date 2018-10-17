Общественники Ленинского района оценили качество ремонта на улице Чернореченская

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Так, проезжую часть в границах улиц Клиническая и Киевская – участок протяженностью около 1 км и площадью 9 тысяч кв. м - обновили картами свыше 100 погонных метров. Данный отрезок был взят в работу в связи с обращениями жителей микрорайона и предписаниями ГИБДД, поскольку дорога была одной из самых проблемных в Ленинском внутригородском районе. Покрытие практически на всем протяжении было разрушено, автомобилистам приходилось преодолевать множество ям значительных размеров.После того, как был отфрезерован изношенный 5-тисантиметровый слой дороги, подрядная организация ООО «НПФ «XXI век» выполнила устройство нового верхнего слоя соответствующей толщины. Для этого применили плотный мелкозернистый асфальтобетон с высоким содержанием щебня (до 50%) – материал отличается высокой прочностью и устойчивостью к эксплуатационным нагрузкам. На участке были отобраны 4 пробы, которые прошли лабораторные испытания. Соответствие необходимым параметрам (толщина слоя, физико-механические свойства) подтверждено.Также на вышеуказанной улице заменили порядка 30 люков смотровых и дождеприемных колодцев. Особое внимание было уделено и перекрестку с улице Дачная – он отремонтирован до трамвайных путей.В настоящее время специалисты МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» в присутствии общественников осуществляют инструментальный контроль: проверяют, насколько новое покрытие проезжей части ровное, а геометрические параметры отремонтированного участка соответствуют требуемым. Нареканий у кураторов не возникло.«С учетом технологии ремонта гарантия на выполненные работы составляет два года. Впоследствии на участке также будут выполняться контрольные мероприятия. На осмотр дорожных объектов, которые находятся на гарантии, мы выезжаем каждый сезон. В случае выявления дефектов в процессе эксплуатации дороги подрядчику будет направлено требование об их устранении», - пояснил заведующий сектором контроля за ремонтом объектов ЖКХ МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.«Я проживаю в доме на улице Чернореченская с 1983 года. Поэтому, как и всем местным жителям, мне небезразлично благоустройство родного микрорайона. Сейчас замечаний к обновленному покрытию проезжей части нет. Все выполнили согласно муниципальному контракту. Но за состоянием отремонтированного участка продолжим следить вместе с остальными общественниками. И обязательно дадим оценку покрытию после зимы», - прокомментировала член Совета МКД по ул. Чернореченская, 44 Людмила Игонина.Участники приемки дорожного ремонта высказали и другие предложения.«Я – автомобилист со стажем. По этой дороге езжу часто. После ремонта успел оценить качество и при благоприятной погоде, и после дождя. На мой взгляд, теперь проезжая часть соответствует всем строительным нормам. А чтобы дорога была еще более безопасной с точки зрения организации движения, жители просят проработать возможность дополнительного оборудования пешеходных переходов, светофорных объектов, ограждений, поскольку рядом находятся две школы», - прокомментировал депутат Совета депутатов Ленинского внутригородского района г. о. Самара Вячеслав Дубенский.«Ранее на улице Чернореченская выполнялся лишь локальный ямочный ремонт. Сейчас покрытие обновили большими «картами». От автомобилистов мы слышим только слова благодарности. К качеству дорожного полотна нет претензий и у общественников, которые направляли свои обращения в адрес профильного департамента. При этом жители микрорайона не собираются останавливаться на достигнутом. В частности, они указывают на необходимость устройства тротуаров и нового бортового камня от улицы Киевская до улицы Дачная, чтобы было удобно пешеходам и чтобы машины, отъезжая после парковки, не несли грязь на проезжую часть. Нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы в дальнейшем улицу включили в план комплексного благоустройства, капитального ремонта или реконструкции», - отметил заместитель Главы Администрации Ленинского внутригородского района г. о. Самара по вопросам ЖКХ Владимир Рябенко.Пожелания будут рассмотрены Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации Самары при формировании проекта плана работ на следующие сезоны.Приемка качества завершенного ремонта на остальных участках продолжится, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации