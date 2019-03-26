Новшества дорожно-строительного сезона на территории Самары

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Стоит отметить, что в текущем году будет применяться более широкая линейка видов ремонта. Если в прошлом году в ходе дорожной кампании в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнялся ремонт покрытия проезжей части «картами» свыше 100 погонных метров и 1 объект начали обновлять капитально (Заводское шоссе на участке от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца), то в 2019 году к вышеуказанным видам добавится комплексный ремонт ряда дорожных участков в рамках нацпроекта. В частности, речь идет о 10 дорогах.«Преимущества в том, что будут ремонтировать проезжую часть от борта до борта, тротуары, бортовой камень, инженерные коммуникации, карманы для подъезда общественного транспорта, примыкания. Также предусмотрено устройство газонов, пешеходных направляющих ограждений и разметки, обновление светофоров. Рассматривается возможность установки «умных светофоров» с датчиками, позволяющими настраивать адаптивные фазы в зависимости от загруженности трафика и необходимости на отдельных перекрестках предоставлять приоритет для движения общественного транспорта», - пояснил заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара Сергей Панферов.Из списка дорог, запланированных к комплексному ремонту, восемь расположены вблизи Крымской площади. Эти объекты давно нуждаются в обновлении и получат единую инфраструктуру с учетом ремонта самой площади (в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»).Подчеркнем, что к новшествам грядущей дорожной ремонтной кампании относится комплексный ремонт 2-х автодорог в рамках 3-годичных контрактов, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла. То есть подрядчик будет не только ремонтировать дорогу и в течение пятилетки следить за состоянием проезжей части и за свой счет устранять возникающие дефекты в рамках гарантийных обязательств. Он возьмет на себя и сезонное содержание отремонтированных объектов (расчистка снега, уборка мусора и т. п.) и будет обслуживать дороги полностью в течение 3-х лет, после чего они перейдут на содержание МП г. о. Самара «Благоустройство».«В этом мы также усматриваем ряд преимуществ. В частности, подрядчик будет более добросовестно относиться к своей работе, грамотнее подходить к ремонту, чтобы в дальнейшем минимизировать возможные разрушения и не тратить собственные средства для выполнения ремонта по гарантии. До этого года такой практики в Самаре не было. Согласно задачам нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году мы должны выйти на определенный норматив контракта жизненного цикла – на 50%. Таким образом, планируем, что половина отремонтированных дорог будет обслуживаться в последующие годы подрядчиком, непосредственно выполнившим этот ремонт», - добавил Сергей Панферов.По информации профильного департамента, проект плана работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Самара на 2019 год, перечень объектов ремонта был сформирован на основании поручений Губернатора Самарской области, Главы городского округа Самара, предписаний ГИБДД, требований прокуратуры, обращений граждан, а также общедоступного ресурса «ОНФ» «Карта убитых дорог».В рамках средств, выделенных на реализацию национального проекта, должны отремонтировать 49,96 км автомобильных дорог на общую сумму 1,253 млрд. руб., в том числе:1) выполнить ремонт 40 участков автомобильных дорог картами свыше 100 п. м. (40,10 км) на общую сумму 373,36 млн. руб.;2) провести комплексный ремонт 2-х автомобильных дорог(3,48 км) на общую сумму 301,902 млн. руб. в рамках 3-х годичных контрактов, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла: ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Ново-Вокзальная; ул. Победы от ул. Елизарова до пр. Кирова.3) выполнить комплексный ремонт 8 автомобильных дорог у Крымской площади (2,68 км) на общую сумму 132,26 млн. руб., в том числе:- ул. Аксаковская от ул. Урицкого до ул. Ткачевская;- ул. Урицкого от ул. Спортивная до ул. Владимирская;- ул. Мечникова от ул. Урицкого до ул. Новокрасноармейская;- ул. Г.С. Аксакова от ул. Чернореченская до ул. Урицкого;- пр. К. Маркса от ул. Урицкого до ул. Владимирская;- ул. Пензенская от ул. Урицкого до ул. Ткачевская;- ул. Ткачевская от ул. Мечникова до ул. Тухачевского;- ул. Красноармейская от ул. Спортивная до ул. Урицкого;4) завершить капитальный ремонт Заводского шоссе от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца (3,7 км) на общую сумму 445, 877 млн.руб. (работы были начаты 28.08.2018).С полным перечнем дорожных объектов, запланированных к ремонту в 2019 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», можно ознакомиться в приложении.Срок завершения работ – 30 августа 2019 года.Подчеркнем, что основной задачей проекта является не только обновление дорог вкупе с синхронизацией развития транспортной инфраструктуры Самары, но и повышение уровня безопасности движения на дорожной сети.Так, долю протяженности дорожной сети г. о. Самара, находящейся в нормативном состоянии, планируется довести с 39,5 % (по состоянию на 2018 год) до 46,6 % (к концу 2019 года), снизив при этом количество мест концентрации ДТП на аварийно-опасных участках на 8 %.Кроме того, при выполнении работ в рамках данного национального проекта продолжится формирование механизмов контроля качества. На всех этапах дорожной ремонтной кампании, как и в предыдущие годы, будет организован в том числе общественный контроль с участием лидеров общественного мнения (представителей регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Самарской области, общественного объединения (движения) «Дорога 63», Общественной палаты г. о. Самара), а также активных горожан, передает пресс-служба горадминистрации.