Я нашел ошибку
Главные новости: 
Песков объяснил назначение Бабича послом и спецпредставителем президента РФ
Песков объяснил назначение Бабича послом и спецпредставителем президента РФ
Игры этой стадии пройдут 26-27 сентября.
В матче 1/16 финала Кубка Росси «Крылья Советов» в Тамбове сыграют с футбольным клубом «Тамбов»
Футбольные фанаты смогут побывать там, где ступала нога их спортивных кумиров.
В Самаре готовят экскурсоводов по стадиону "Самара Арена" для будущей работы с желающими попасть на объект ЧМ-2018
Елена Лапушкина оценила темпы и качество работ на объектах, расположенных в Ленинском районе.
В сквере имени Мичурина появится арт-трамвай
Анна Самсуни: Молочное животноводство одна из наиболее привлекательных для инвесторов отраслей
Капитальный ремонт Заводского шоссе на участке от улицы 22 Партсъезда до улицы Земеца был начат на этой неделе, 21 августа.
На ремонт Заводского шоссе выделят еще 100 млн рублей
Среди пострадавших два ребёнка.
В Камышлинском районе в ДТП с тремя автомобилями один человек погиб и шестеро пострадали
По мнению участников рынка, отечественные производители сухого молочного сырья пока не могут удовлетворить спрос кондитеров.
Несладко придётся. В России могут исчезнуть конфеты и мороженое
сегодня  Пятница, 24 августа, 21:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/08:
USD 68.53
0.91
EUR 79.25
1.05
Искать
Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

На ремонт Заводского шоссе выделят еще 100 млн рублей

24 августа 2018 19:14
81
Капитальный ремонт Заводского шоссе на участке от улицы 22 Партсъезда до улицы Земеца был начат на этой неделе, 21 августа.
На ремонт Заводского шоссе на участке выделят еще 100 миллионов рублей. Эти деньги были найдены в бюджете после учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов, передает samarskie-voditeli.ru.

Информация об этом появилась в прошедший четверг, 23 августа на заседании профильного комитета городской думы.

Капитальный ремонт Заводского шоссе на участке от улицы 22 Партсъезда до улицы Земеца был начат на этой неделе, 21 августа. Для ремонта была закрыта часть дороги, для этого изменили схему движения автомобильного и общественного транспорта.




Фото:    samarskie-voditeli.ru

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
676
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1277
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
974
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1645
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1400
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
1448
Весь список

Фоторепортажи
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
640
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
772
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
787
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
555
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1991
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1944
Весь список

Мероприятия
Всех желающих приглашают на конноспортивные соревнования «Камышла-2018»
В День Российского кино в Центре «Художественный» состоится киновечер, посвященный Фаине Георгиевне Раневской
В Самаре пройдут бесплатные кинопоказы Всероссийской акции «Ночь кино»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда