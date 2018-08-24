Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

На ремонт Заводского шоссе выделят еще 100 млн рублей 81 На ремонт Заводского шоссе на участке выделят еще 100 миллионов рублей. Эти деньги были найдены в бюджете после учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов, передает samarskie-voditeli.ru.



Информация об этом появилась в прошедший четверг, 23 августа на заседании профильного комитета городской думы.



Капитальный ремонт Заводского шоссе на участке от улицы 22 Партсъезда до улицы Земеца был начат на этой неделе, 21 августа. Для ремонта была закрыта часть дороги, для этого изменили схему движения автомобильного и общественного транспорта.









Фото: samarskie-voditeli.ru



Информация об этом появилась в прошедший четверг, 23 августа на заседании профильного комитета городской думы.Капитальный ремонт Заводского шоссе на участке от улицы 22 Партсъезда до улицы Земеца был начат на этой неделе, 21 августа. Для ремонта была закрыта часть дороги, для этого изменили схему движения автомобильного и общественного транспорта.Фото: samarskie-voditeli.ru Версия для печати

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