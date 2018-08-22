На кольце Луначарского/Московского шоссе изменили режим работы светофоров

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

На кольце Луначарского/Московского шоссе изменили режим работы светофоров

22 августа 2018 15:38
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Пользователи согласились с данным решением, так как безопасность участников движения на первом месте.
Как сообщила АСУДД в своем аккаунте в Твиттере, на кольцевой развязке Московского шоссе и улицы Луначарского был изменен режим работы светофоров. Точнее, увеличили время для пешеходов, пересекающих Московское шоссе. Это было сделано после многочисленных просьб пешеходов и с получения согласия водителей, передает samarskie-voditeli.ru.

Как отмечают специалисты АСУДД, теперь уменьшилась фаза зеленого сигнала для водителей, движущихся по Московскому шоссе. Но зато пешеходы довольны!

Пользователи согласились с данным решением, так как безопасность участников движения на первом месте.

 
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