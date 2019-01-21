На федеральных дорогах Самарской области вводится ограничение движения на искусственных сооружениях

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До конца текущего года ограничение по тоннажу грузовых перевозок до 25 т будет действовать на мосту через реку Хорошенькая трассы М-5 «Урал» в Красноярском районе. Максимальная скорость движения для всех видов транспорта здесь составит 50 км/ч. Запрет на проезд для грузового транспорта общей массой свыше 59 т по путепроводу через железную дорогу Сызрань-Ульяновск на М-5 продлится до 30 декабря 2020 года.Ограничение по тоннажу грузовых перевозок до 30 т будет введено на трассе М-5 «Урал» на мостах через р. Крымза в районе г. Сызрань, через овраг в Красноярском районе и через р. Черная на подъезде к Оренбургу. При движении на двух мостах через реки Малый Тишерек и Большой Тишерек на подъезде к Ульяновску максимально разрешенная масса грузового транспорта составит 25 т. Срок действия ограничений на данных инженерных сооружениях – до 30 декабря 2021 года.На федеральной дороге А-300 Самара-Большая Черниговка- граница с Казахстаном также введут ограничение. До 2024 года грузовому транспорту общей массой свыше 20 т будет запрещено проезжать мост через реку Чапаевка в Волжском районе. Максимальная скорость движения для всех видов транспорта составит 60 км/ч.Данная мера вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с выявленными дефектами и повреждениями конструктивных элементов. Сроки действия ограничения установлены согласно программы по ремонту искусственных сооружений, передает пресс-служба обладминистрации.