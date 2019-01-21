Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
На федеральных дорогах Самарской области вводится ограничение движения на искусственных сооружениях
21
января 2019
15:20
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С 28 января 2019 года вводится ряд ограничений движения по искусственным сооружениям на федеральных дорогах в Самарской области.
До конца текущего года ограничение по тоннажу грузовых перевозок до 25 т будет действовать на мосту через реку Хорошенькая трассы М-5 «Урал» в Красноярском районе. Максимальная скорость движения для всех видов транспорта здесь составит 50 км/ч. Запрет на проезд для грузового транспорта общей массой свыше 59 т по путепроводу через железную дорогу Сызрань-Ульяновск на М-5 продлится до 30 декабря 2020 года.
Ограничение по тоннажу грузовых перевозок до 30 т будет введено на трассе М-5 «Урал» на мостах через р. Крымза в районе г. Сызрань, через овраг в Красноярском районе и через р. Черная на подъезде к Оренбургу. При движении на двух мостах через реки Малый Тишерек и Большой Тишерек на подъезде к Ульяновску максимально разрешенная масса грузового транспорта составит 25 т. Срок действия ограничений на данных инженерных сооружениях – до 30 декабря 2021 года.
На федеральной дороге А-300 Самара-Большая Черниговка- граница с Казахстаном также введут ограничение. До 2024 года грузовому транспорту общей массой свыше 20 т будет запрещено проезжать мост через реку Чапаевка в Волжском районе. Максимальная скорость движения для всех видов транспорта составит 60 км/ч.
Данная мера вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с выявленными дефектами и повреждениями конструктивных элементов. Сроки действия ограничения установлены согласно программы по ремонту искусственных сооружений, передает пресс-служба обладминистрации.