Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

На дорогах Самарской области появится еще 600 камер фиксации нарушений ПДД 143 13 сентября в Самарской губернской думе проходило заседание комитета по транспорту, автомобильным дорогам и информационным технологиям. На этом заседании стало известно, что до конца 2019 года на территории нашей области будет установлено еще 624 дорожные камеры, фиксирующие нарушения ПДД. Пока же на территории области работает 914 камер фото- и видеофиксации.



На установку новых камер из бюджета области будет выделено 800 миллионов рублей. Камеры будут фиксировать такие нарушения ПДД, как несоблюдение скоростного режима, проезд на запрещенный сигнал светофора, выезд на стоп-линию, пересечение сплошной линии, проезд по полосе общественного транспорта.



За шесть месяцев 2018 года в области было выписано 1,157 миллионов постановлений о штрафах за нарушение ПДД. Общая сумма всех выписанных штрафов составила 747 миллионов рублей. Водители-нарушители оплатили 672 миллиона рублей, передает На установку новых камер из бюджета области будет выделено 800 миллионов рублей. Камеры будут фиксировать такие нарушения ПДД, как несоблюдение скоростного режима, проезд на запрещенный сигнал светофора, выезд на стоп-линию, пересечение сплошной линии, проезд по полосе общественного транспорта.За шесть месяцев 2018 года в области было выписано 1,157 миллионов постановлений о штрафах за нарушение ПДД. Общая сумма всех выписанных штрафов составила 747 миллионов рублей. Водители-нарушители оплатили 672 миллиона рублей, передает samarskie-voditeli.ru Версия для печати

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