На дорогах Самарской области появится еще 600 камер фиксации нарушений ПДД

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

На дорогах Самарской области появится еще 600 камер фиксации нарушений ПДД

14 сентября 2018 16:55
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На установку новых камер из бюджета области будет выделено 800 миллионов рублей.
13 сентября в Самарской губернской думе проходило заседание комитета по транспорту, автомобильным дорогам и информационным технологиям. На этом заседании стало известно, что до конца 2019 года на территории нашей области будет установлено еще 624 дорожные камеры, фиксирующие нарушения ПДД. Пока же на территории области работает 914 камер фото- и видеофиксации.

На установку новых камер из бюджета области будет выделено 800 миллионов рублей. Камеры будут фиксировать такие нарушения ПДД, как несоблюдение скоростного режима, проезд на запрещенный сигнал светофора, выезд на стоп-линию, пересечение сплошной линии, проезд по полосе общественного транспорта.

За шесть месяцев 2018 года в области было выписано 1,157 миллионов постановлений о штрафах за нарушение ПДД. Общая сумма всех выписанных штрафов составила 747 миллионов рублей. Водители-нарушители оплатили 672 миллиона рублей, передает samarskie-voditeli.ru
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