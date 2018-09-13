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Сейчас завершается работа по установке дорожных знаков, укладке тактильной плитки, ведется уборка мусора
Красноглинское шоссе в Самаре отремонтировано на 98%
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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Красноглинское шоссе в Самаре отремонтировано на 98%

13 сентября 2018 17:05
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Сейчас завершается работа по установке дорожных знаков, укладке тактильной плитки, ведется уборка мусора
В Самаре завершается ремонт Красноглинского шоссе, который ведется в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Один из основных въездов в город полностью преобразился: проезжая часть расширена до четырех полос движения, появились новые тротуары, заменены и установлены новые остановочные павильоны, нанесена разметка, проведены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

«В ходе ремонта дороги установлены светофорные объекты для пешеходов, также смонтированы пешеходные ограждения для предотвращения выхода на проезжую часть. Тротуары, расположенные на участках с высокой насыпью, оборудованы удерживающими ограждениями. Для слабовидящих людей уложена специальная тактильная плитка и направляющие ленты», — рассказывает руководитель проекта подрядной организации ООО «Самаратрансстрой» Алексей Зотов.

Для обеспечения безопасности автомобильного транспорта и предотвращения несанкционированных остановок транспорта на обочине, а также выездов на встречную полосу движения на всем протяжении Красноглинского шоссе установлено краевое и осевое ограждения. Также по просьбам жителей установлены дополнительные остановки общественного транспорта.

В настоящее время готовность работ на Красноглинском шоссе составляет 98%. «Сейчас завершается работа по установке дорожных знаков, укладке тактильной плитки, ведется уборка мусора», — отмечает Алексей Зотов.

Параллельно в рамках отдельных государственных контрактов ведется работа по устройству освещения на всем протяжении шоссе, а также установка шумозащитных экранов на участках с жилой застройкой.

Красноглинское шоссе является одним из семи объектов регионального значения, ремонт которых будет завершен в 2018 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В настоящее время ведутся работы по ремонту двух участков автомобильной дороги Самара-Бугуруслан, подъездов к городам Новокуйбышевск и Чапаевск, участка трассы Тольятти – Узюково – Димитровград в Ставропольском районе.

Ремонт всех автодорог в городах Самарско-Тольяттинской агломерации в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году должен быть завершен к 31 октября. Общая готовность ремонта сейчас составляет 82%, полностью завершены работы в Новокуйбышевске и Чапаевске.

В настоящее время министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области совместно с муниципалитетами приступило к обсуждению перечня ремонта автомобильных дорог в 2019 году. В августе текущего года в рамках встречи главы региона Дмитрия Азарова с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом достигнута договоренность об увеличении федерального финансирования проекта «Безопасные и качественные дороги» в Самарской области. «Федеральное Министерство выстраивает системную работу на долгосрочную перспективу и в рамках этой работы средства, выделяемые на регион, увеличиваются. Обещаны средства, превышающие даже текущий год», — подчеркнул Глава региона после встречи, передает пресс-служба облправительства.


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