Капитальный ремонт Заводского шоссе в Самаре идет с опережением графика

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В настоящее время заканчивается фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия – этот вид работ выполнен на 99%. Также ведется устройство основания проезжей части (нижнего и верхнего слоев), капитально ремонтируется ливневая канализация, идет перекладка линий связи и других кабельных линий, которые находятся вдоль Заводского шоссе или пересекаются с ним. Сейчас задействовано более 100 единиц спецтехники и около 70 дорожных рабочих. Работы осуществляются в круглосуточном режиме попеременно на нескольких отрезках шоссе.Необходимо отметить, что еще на стадии проектирования была учтена высокая транспортная загруженность дороги, в том числе постоянное активное движение грузового транспорта, который доставляет грузы в промышленную зону. Поэтому конструктив основания проезжей части - усиленный. То есть при выполнении работ, особенно в местах, где открытым способом меняется система ливневой канализации, устраиваются песчаное основание, щебеночное основание и несколько слоев асфальтобетона.«На участке от проспекта Кирова до улицы XXII Партсъезда идет полная замена дорожного «пирога». То есть демонтировали старую дорожную одежду до основания, возвели новую усиленную конструкцию: 50 сантиметров – песчаная подушка, 49 сантиметров – подушка из гранитного щебня, 7 сантиметров – плотный асфальтобетон, еще 7 сантиметров – пористый асфальтобетон и 5 сантиметров – щебеночно-мастичный асфальтобетон», - пояснил руководитель проекта ООО «Самаратрансстрой» Алексей Зотов.В целом на участке запланированы работы по ремонту 75-ти тысяч кв. м асфальтобетонного покрытия - на всем протяжении в обоих направлениях будет по 2 полосы движения, а там, где это возможно, проезжую часть расширят. Также отремонтируют 25-ти тысяч кв. м тротуаров (с асфальтовым покрытием). Будет вестись ремонт газонов и устройство парковочных пространств на площади 5 тысяч кв. м (для сравнения – до ремонта площадь парковок составляла всего 500 кв. м). Кроме того, установят новые средства организации дорожного движения, в том числе более 70 светофоров на регулируемых пешеходных переходах, перекрестках. Обновят 15 остановочных павильонов, к которым общественному транспорту будет удобно подъезжать – сделают «карманы». Отремонтируют трамвайное межпутье, примыкания покрытия проезжей части в районе трамвайных путей. Для обеспечения комфортного проезда, в частности, на перекрестках, предусмотрено резинокордовое покрытие - специальный настил используется прежде всего для того, чтобы асфальтобетон меньше деформировался от нагрузки при движении трамваев, а также при перепадах температуры наружного воздуха.«Подрядчик взял повышенные обязательства и уже в этом сезоне при благоприятных погодных условиях намерен справиться с большим объемом работ, нежели запланировано. При этом и в холодное время года ремонт продолжится – будут выполняться те виды работ, которые технологически возможны, например, отсыпка песка, щебня», - рассказал заместитель директора МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.Подчеркнем, что частично движение по Заводскому шоссе удалось сохранить. При разработке проекта учитывалась необходимость максимально возможного пропуска автотранспорта, чтобы не создавать значительный дискомфорт автомобилистам в период капремонта. Движение осуществляется по циклу: въезд с ул. XXII Партьсъезда на Заводское шоссе, далее – до пр. Кирова, по пр. Кирова - до ул. Физкультурная, по ул. Физкультурная - в сторону ул. XXII Партсъезда. На вновь устроенную полосу уже частично, раньше срока «переключили» движение на участке между улицами XXII Партсъезда и Кабельная. Сейчас рабочие перешли на вторую полосу. Участок стараются избавлять от пыли - работают поливальные машины.«Сейчас почти час сюда добирался по работе. Тут много промышленных объектов, постоянно езжу, привожу продукты. Хорошо, что движение сохранили, потерпеть временные неудобства можно. Ведь раньше тут было множество участков с разрушенным асфальтовым покрытием, ямы. И наконец-то дорогу ремонтируют основательно – капитально. Давно этого ждали», - прокомментировал житель Самары Дмитрий Ершов.Полностью участок Заводского шоссе преобразится в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году.Гарантия на капитальный ремонт - 5 лет.Контрольные мероприятия ведутся на всех этапах ремонта силами специалистов профильного департамента и его подведомственного учреждения - МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство». Как в ходе работ, так и в процессе приемки оценку качества дадут и общественники, в том числе ОНФ, передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары