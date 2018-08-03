Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» в Самаре: выполнено 59% от запланированного объема ремонта дорог
3
августа 2018
16:51
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Одновременно на нескольких участках дорог местного значения Самары продолжается ремонт покрытия проезжей части в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Так, подрядная организация ООО «НПФ «XXI Век» обновляет ул. Лукачева (от Московского шоссе до ул. Гая, от Революционной до ул. Ново-Садовой). Протяжённость данного участка составляет 1300 м.
Также ООО «Автодоринжиниринг» с начала текущей недели ремонтирует улицы Подшипниковая (от ул. Артиллерийской до ул. Лукачева) и Гаражный проезд. На обозначенных объектах производится ремонт «картами» свыше 100 погонных метров.
«В текущем дорожно-строительном сезоне в перечне объектов ремонта только по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» – 37 участков дорог местного значения. На сегодняшний день подрядчики выполнили уже 59% от запланированного объема работ. Ремонтный сезон завершается 30 сентября 2018 года. До этого времени необходимо выполнить весь план, предусмотренный программой. На сегодня работы уже выполнены на участках таких улиц, как Ново-Вокзальная, Буянова, Кабельная, проспект Карла Маркса, Стара-Загоры, Чернореченская и других. В ближайшее время начнется ремонт Никитинской, Гастелло, Губанова, Бубнова и др.», - сообщил заместитель директора МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.
Контроль за ходом работ осуществляется непосредственно кураторами МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство», районной администрацией и жителями микрорайона.
Работы проводятся преимущественно в ночную смену. На время ремонтных работ движение транспорта перекрывается частично, поскольку трафик очень оживленный. Жильцов близлежащих домов подрядная организация просит с пониманием относиться к текущим работам.
В ближайшее время дорожные рабочие планируют перейти на:
ул. Лесная от ул. Полевой до Волжского проспекта
ул. Металлургическая от ул. Магистральной до ул. Товарной
ул. Никитинская от ул. Л. Толстого до ул. Ульяновской
ул. Энтузиастов от ул. Антонова-Овсеенко до ул. пр. К. Маркса
ул. Губанова от ул. Ново-Садовой до ул. Солнечной
ул. Бубнова от Московского ш. до ул. Молодежной
ул. Волгина от ул. М.Тореза до ул. Промышленности
ул. Парижской Коммуны от Красноглинского ш. до ул. Академика Кузнецова
4-й проезд от ул. Гаражной до пр. К. Маркса
ул. Гастелло от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе, передает пресс-служба администрации Самары.