Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» в Самаре: выполнено 59% от запланированного объема ремонта дорог

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Также ООО «Автодоринжиниринг» с начала текущей недели ремонтирует улицы Подшипниковая (от ул. Артиллерийской до ул. Лукачева) и Гаражный проезд. На обозначенных объектах производится ремонт «картами» свыше 100 погонных метров.«В текущем дорожно-строительном сезоне в перечне объектов ремонта только по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» – 37 участков дорог местного значения. На сегодняшний день подрядчики выполнили уже 59% от запланированного объема работ. Ремонтный сезон завершается 30 сентября 2018 года. До этого времени необходимо выполнить весь план, предусмотренный программой. На сегодня работы уже выполнены на участках таких улиц, как Ново-Вокзальная, Буянова, Кабельная, проспект Карла Маркса, Стара-Загоры, Чернореченская и других. В ближайшее время начнется ремонт Никитинской, Гастелло, Губанова, Бубнова и др.», - сообщил заместитель директора МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.Контроль за ходом работ осуществляется непосредственно кураторами МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство», районной администрацией и жителями микрорайона.Работы проводятся преимущественно в ночную смену. На время ремонтных работ движение транспорта перекрывается частично, поскольку трафик очень оживленный. Жильцов близлежащих домов подрядная организация просит с пониманием относиться к текущим работам.В ближайшее время дорожные рабочие планируют перейти на:ул. Лесная от ул. Полевой до Волжского проспектаул. Металлургическая от ул. Магистральной до ул. Товарнойул. Никитинская от ул. Л. Толстого до ул. Ульяновскойул. Энтузиастов от ул. Антонова-Овсеенко до ул. пр. К. Марксаул. Губанова от ул. Ново-Садовой до ул. Солнечнойул. Бубнова от Московского ш. до ул. Молодежнойул. Волгина от ул. М.Тореза до ул. Промышленностиул. Парижской Коммуны от Красноглинского ш. до ул. Академика Кузнецова4-й проезд от ул. Гаражной до пр. К. Марксаул. Гастелло от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе, передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары