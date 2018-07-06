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Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги»: Уже этим летом Заводское шоссе начнет преображаться
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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги»: Уже этим летом Заводское шоссе начнет преображаться

6 июля 2018 16:07
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Всего в этом сезоне от ям, колейности, выкрашивания покрытия и др. дефектов избавят порядка 80-ти участков самарских дорог посредством проведения карточного ремонта.
Уже этим летом Заводское шоссе начнет преображаться и в границах ул. XXII Партсъезда и ул. Земеца в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Первоначально отрезок XXII Партсъезда - пр. Кирова планировался к ремонту большими «картами», когда производится замена лишь верхнего слоя покрытия проезжей части. Однако сейчас принято решение о том, что Заводское шоссе будет обновляться капитально, к тому же протяженность участка будет большей. Таким образом, учтены сразу несколько объективных факторов: многочисленные обращения горожан, предписания ГИБДД, необходимость увеличения пропускной способности дороги, сосредоточение на шоссе большого количества промышленных предприятий и, следовательно, высокая эксплуатационная нагрузка на дорогу, расположенную в активной промышленной зоне города.

Проект капремонта был разработан в 2015 году по заказу профильного Департамента (на тот момент - Департамента благоустройства и экологии) Администрации городского округа Самара. Общая стоимость строительно-монтажных работ составляет порядка 770 млн. руб. В настоящее время проведены мероприятия по корректировке проекта. Чтобы его реализация стартовала уже в этом году, достигнута договоренность с Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области о выделении дополнительных материальных средств.

Начать работы в рамках федерального проекта планируется после 20 июля текущего года.

Полностью участок отремонтируют в течение двух дорожно-строительных сезонов 2018-2019 годов.

Вместе с тем в региональной столице по программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации продолжается ремонт и на других магистралях местного значения.

Так, рабочие подрядной организации ООО «НПФ «XXI Век» трудятся сразу на нескольких участках пр. Карла Маркса: от Ракитовского шоссе до ул. Алма-Атинская, далее – до ул. Ташкентская и от ул. Ташкентская до пр. Кирова. Дорогу приводят в порядок «картами» протяженностью свыше 100 погонных метров. Общая площадь взятых в работу участков составляет более 40 тысяч кв. м – это порядка 3, 5 км. Там, где фрезерование изношенного асфальтобетона выполнено (отфрезеровали половину от запланированной площади), завершается укладка верхнего слоя покрытия толщиной 5 см. Подрядчик, как и на всех предыдущих объектах, применяет высокопрочный мелкозернистый асфальтобетон.

«Проспект давно ремонтировался. Профиль сложный, приходится исправлять, отводить воду, чтобы она не скапливалась на проезжей части. Также предусмотрена замена люков 25-ти смотровых и 15-ти дождеприемных колодцев», - пояснил мастер дорожно-строительного участка ООО «НПФ «XXI Век» Александр Мячин.

Кроме того, в соответствии с муниципальным контрактом по заказу Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара подрядчик приведет в порядок парковочные «карманы» для подъезда общественного транспорта. Будет выполнен ремонт и на примыканиях к перекрестным улицам.

Полностью вышеуказанные отрезки обновят до конца июля.

Всего в этом сезоне от ям, колейности, выкрашивания покрытия и др. дефектов избавят порядка 80-ти участков самарских дорог посредством проведения карточного ремонта. Из них половина объема будет выполнена по приоритетному федеральному проекту. Напомним, он стартовал в 2017 году.

В настоящее время в Самаре по плану 2018 года на 15-ти объектах работы уже завершены, что составляет 44% (226,3 кв. м; 20 км). Это улицы Буянова, Ново-Вокзальная, Кабельная, Солнечная, Сергея Лазо, Симферопольская, Чернореченская, Литвинова, Макаренко, Стара-Загора, пер. Саратовский, Новокуйбышевское шоссе и др.

«Сейчас ремонт выполняется на территориях, не относящихся к гостевым, туристическим, пешеходным маршрутам, чтобы не мешать проведению Чемпионата мира по футболу. После 15 июля темпы работ будут в значительной степени наращиваться. Согласно муниципальному контракту срок завершения карточного ремонта – 30 сентября. Однако подрядчики взяли на себя повышенные обязательства и с основными работами постараются справиться раньше срока – в начале сентября», - рассказал заместитель директора МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Площадь работ составит свыше 432 тыс. кв. м.

В перечне объектов – следующие участки, расположенные практически во всех районах города:

- пр. Карла Маркса от ул. 3-й проезд до ул. Гагарина;

- ул. Подшипниковая от ул. Артиллерийская до ул. Лукачёва;

- ул. Лукачева от ул. Ново-Садовая до ул. Революционная;

- ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Гастелло;

- 4-й проезд от ул. Гаражная до пр. Карла Маркса;

- ул. Лесная от Волжского пр. до ул. Полевая;

- ул. Гастелло от Московского шоссе до ул. Ново-Садовая;

- пр. Карла Маркса от ул. Авроры до ул. Врубеля;

- ул. Никитинская от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновская;

- ул. Чернореченская от ул. Киевская до ул. Клиническая;

- Саратовский переулок от ул. Пугачёвский тракт до ул. Хасановская;

- Новокуйбышевское шоссе от ул. Уральская до ул. Пугачёвский тракт;

- ул. Энтузиастов от ул. Антонова-Овсеенко до пр. Карла Маркса;

- пр. Карла Маркса от ул. XXII Партсъезда до ул. Советской Армии;

- ул. Гаражный проезд от ул. Кабельная до Заводского шоссе;

- ул. Волгина от ул. М. Тореза до ул. Промышленности;

- ул. Ново-Вокзальная от ул. Солнечная до ул. Вольская;

- ул. Буянова от пер. Гончарова до ул. Чкалова и от ул. Маяковского до сквера им. Мичурина;

- ул. Солнечная от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальная;

- ул. Губанова от Московского шоссе до ул. Солнечная;

- Заводское шоссе от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца;

- пр. Кирова от ул. Ветлянская до Кировского моста;

- ул. Кабельная от Заводское шоссе до ул. Ветлянская;

- ул. Бубнова от Московского шоссе до ул. Молодежная;

- ул. Макаренко от ул. Литвинова до ул. Транзитная;

- пер. Ташкентский от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская и от пр. Юных Пионеров до ул. Енисейская;

- ул. Стара-Загора от ул. Ташкентская до ул. Алма-Атинская;

- ул. Пугачевская от ул. Енисейская до ул. Победы;

- ул. Металлургическая от ул. Магистральная до ул. Товарная;

- ул. Свободы от ул. Елизарова до ул. Севастопольская;

- пр. Карла Маркса от Ракитовского шоссе до ул. Алма-Атинская;

- пр. Карла Маркса от ул. Алма-Атинская до ул. Ташкентская;

- пр. Карла Маркса от ул. Ташкентская до пр. Кирова;

- ул. Литвинова от ул. Макаренко до ул. Земеца;

- ул. Симферопольская от Красноглинского шоссе до ул. Крайняя;

- ул. Парижской Коммуны от Красноглинского шоссе до ул. Академика Кузнецова;

- ул. Сергея Лазо от Вертолетной площадки до Волжского шоссе;

- ул. Коптевская от ул. Сергея Лазо до дома № 17 по ул. Крайняя, передает пресс-служба администрации Самары. 
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