Через неделю планируется закончить ремонт улицы Стара-Загора в границах улиц Ташкентская и Алма-Атинская

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Так, сейчас в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» ремонт ведется на улицах Лукачева и проспекте Кирова, где приступили к фрезерованию; на улицах Елизарова и Стара-Загора выполняется устройство верхнего слоя покрытия.В целом по состоянию на сегодняшний день с работами по федеральному проекту справились на 56%, обновив в г. о. Самара 30 км дорог местного значения, что составляет 317 тысяч кв. м. Работы завершены на 24-х участках:- пр. Карла-Маркса от 3-го проезда до ул. Гагарина;- ул. Ново - Вокзальная от ул. Солнечная до Московского шоссе и от Московского шоссе до ул. Победы;- ул. Буянова от пер. Гончарова до ул. Маяковского и от ул. Чкалова до сквера им. Мичурина;- ул. Кабельная от Заводского шоссе до ул. Ветлянская;- пр. Карла Маркса от ул. Авроры до ул. Врубеля;- ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Гастелло;- ул. Чернореченская от ул. Киевская до ул. Клиническая;- пр. Карла Маркса от ул. XXII Партсъезда до ул. Советской Армии;- Саратовский переулок от Пугачевского тракта до ул. Хасановская; - Новокуйбышевское шоссе от ул. Уральская до Пугачевского тракта;- пр. Карла Маркса от Ракитовского шоссе до ул. Алма-Атинская;- пр. Карла Маркса от ул. Алма-Атинская до ул. Ташкентская;- пр. Карла Маркса от ул. Ташкентская до пр. Кирова;- ул. Солнечная от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальная;- ул. Сергея Лазо от Вертолетной площадки по Волжского шоссе;- ул. Литвинова от ул. Макаренко до ул. Земеца;- ул. Симферопольская от Красноглинского шоссе до ул. Крайняя;- ул. Макаренко от ул. Литвинова до ул. Транзитная;- ул. Пугачевская от ул. Енисейская до ул. Победы;- Ташкентский пер. от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская и от пр. Юных Пионеров до ул. Енисейская;- ул. Свободы от ул. Елизарова до ул. Севастопольская.Уже через неделю планируется закончить и ремонт ул. Стара-Загора в границах улиц Ташкентская и Алма-Атинская. Протяженность участка – 1 км 100 м.Перед этим магистраль ремонтировали 4 года назад. Срок устранения по гарантии дефектов, возникших в ходе эксплуатации, давно истек.«На проезжей части образовались трещины, колейность, также отмечалась просадка люков инженерных коммуникаций, что влияло на безопасность дорожного движения. Многочисленные обращения жителей и предписания ГИБДД повлияли на то, что разрушенный отрезок дороги был включен в перечень объектов ремонта уже в текущем сезоне. И благодаря федеральному проекту улица обновляется», - рассказал заведующий сектором контроля за объектами ремонта автомобильных дорог и благоустройства МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.Сейчас почти весь участок отфрезерован. После удаления изношенного слоя покрытия ведется пролив битумной эмульсией и укладка свежего слоя высокопрочного асфальтобетона толщиной не менее 5 см. За ночь вырабатывается до 1300 т смеси. Она доставляется с асфальтобетонного завода № 1, который находится в 25-ти км от объекта ремонта. Непрерывный подвоз обеспечивают 15 самосвалов. Также в работе задействованы 5 катков и 1 асфальтоукладочный комплекс. Данный вид работ подрядчик выполняет в ночную смену, когда движение менее интенсивное. А днем приводят в порядок дождеприемные и смотровые колодцы (на участке их 31 единица) – меняют крышки люков и решетки.«Поскольку улица давно не ремонтировалась, начались разрушения кладки колодцев. В процессе ремонта все было восстановлено, очищено, система функционирует, в чем недавно наглядно мы смогли убедиться – когда был ливень, вода уходила, подтоплений проезжей части не было», - пояснил мастер дорожного участка ООО «НПФ «XXI Век» Роман Попов.Кроме того, в процессе ремонта приводят в нормативное состояние примыкания к перекрестным улицам, например, к ул. Ташкентская.Несмотря на неблагоприятную погоду на прошлой неделе и невозможность вести укладку асфальтобетона, подрядчику удалось наверстать объемы, и сейчас работы идут строго по графику.Движение на время производства работ перекрывается лишь частично, поскольку дорога очень оживленная. Организовано реверсивное движение, так что проехать можно в любом направлении.В ближайшее время дорожные рабочие планируют перейти на ул. Лесная, Никитинская, Подшипниковая, Гаражный проезд и др. По федеральному проекту в текущем дорожно-строительном сезоне остается отремонтировать порядка 15 км дорог, передает пресс-служба администрации Самары.