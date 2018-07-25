Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
Через неделю планируется закончить ремонт улицы Стара-Загора в границах улиц Ташкентская и Алма-Атинская
25
июля 2018
22:11
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В настоящее время ремонт самарских дорог производится более интенсивно. Темп стали наращивать сразу после завершения ЧМ-2018, также необходимость усилить работы по направлению возникла из-за недавних ливней, когда укладка асфальтобетона была хоть и ненадолго, но вынужденно приостановлена.
Так, сейчас в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» ремонт ведется на улицах Лукачева и проспекте Кирова, где приступили к фрезерованию; на улицах Елизарова и Стара-Загора выполняется устройство верхнего слоя покрытия.
В целом по состоянию на сегодняшний день с работами по федеральному проекту справились на 56%, обновив в г. о. Самара 30 км дорог местного значения, что составляет 317 тысяч кв. м. Работы завершены на 24-х участках:
- пр. Карла-Маркса от 3-го проезда до ул. Гагарина;
- ул. Ново - Вокзальная от ул. Солнечная до Московского шоссе и от Московского шоссе до ул. Победы;
- ул. Буянова от пер. Гончарова до ул. Маяковского и от ул. Чкалова до сквера им. Мичурина;
- ул. Кабельная от Заводского шоссе до ул. Ветлянская;
- пр. Карла Маркса от ул. Авроры до ул. Врубеля;
- ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Гастелло;
- ул. Чернореченская от ул. Киевская до ул. Клиническая;
- пр. Карла Маркса от ул. XXII Партсъезда до ул. Советской Армии;
- Саратовский переулок от Пугачевского тракта до ул. Хасановская; - Новокуйбышевское шоссе от ул. Уральская до Пугачевского тракта;
- пр. Карла Маркса от Ракитовского шоссе до ул. Алма-Атинская;
- пр. Карла Маркса от ул. Алма-Атинская до ул. Ташкентская;
- пр. Карла Маркса от ул. Ташкентская до пр. Кирова;
- ул. Солнечная от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальная;
- ул. Сергея Лазо от Вертолетной площадки по Волжского шоссе;
- ул. Литвинова от ул. Макаренко до ул. Земеца;
- ул. Симферопольская от Красноглинского шоссе до ул. Крайняя;
- ул. Макаренко от ул. Литвинова до ул. Транзитная;
- ул. Пугачевская от ул. Енисейская до ул. Победы;
- Ташкентский пер. от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская и от пр. Юных Пионеров до ул. Енисейская;
- ул. Свободы от ул. Елизарова до ул. Севастопольская.
Уже через неделю планируется закончить и ремонт ул. Стара-Загора в границах улиц Ташкентская и Алма-Атинская. Протяженность участка – 1 км 100 м.
Перед этим магистраль ремонтировали 4 года назад. Срок устранения по гарантии дефектов, возникших в ходе эксплуатации, давно истек.
«На проезжей части образовались трещины, колейность, также отмечалась просадка люков инженерных коммуникаций, что влияло на безопасность дорожного движения. Многочисленные обращения жителей и предписания ГИБДД повлияли на то, что разрушенный отрезок дороги был включен в перечень объектов ремонта уже в текущем сезоне. И благодаря федеральному проекту улица обновляется», - рассказал заведующий сектором контроля за объектами ремонта автомобильных дорог и благоустройства МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.
Сейчас почти весь участок отфрезерован. После удаления изношенного слоя покрытия ведется пролив битумной эмульсией и укладка свежего слоя высокопрочного асфальтобетона толщиной не менее 5 см. За ночь вырабатывается до 1300 т смеси. Она доставляется с асфальтобетонного завода № 1, который находится в 25-ти км от объекта ремонта. Непрерывный подвоз обеспечивают 15 самосвалов. Также в работе задействованы 5 катков и 1 асфальтоукладочный комплекс. Данный вид работ подрядчик выполняет в ночную смену, когда движение менее интенсивное. А днем приводят в порядок дождеприемные и смотровые колодцы (на участке их 31 единица) – меняют крышки люков и решетки.
«Поскольку улица давно не ремонтировалась, начались разрушения кладки колодцев. В процессе ремонта все было восстановлено, очищено, система функционирует, в чем недавно наглядно мы смогли убедиться – когда был ливень, вода уходила, подтоплений проезжей части не было», - пояснил мастер дорожного участка ООО «НПФ «XXI Век» Роман Попов.
Кроме того, в процессе ремонта приводят в нормативное состояние примыкания к перекрестным улицам, например, к ул. Ташкентская.
Несмотря на неблагоприятную погоду на прошлой неделе и невозможность вести укладку асфальтобетона, подрядчику удалось наверстать объемы, и сейчас работы идут строго по графику.
Движение на время производства работ перекрывается лишь частично, поскольку дорога очень оживленная. Организовано реверсивное движение, так что проехать можно в любом направлении.
В ближайшее время дорожные рабочие планируют перейти на ул. Лесная, Никитинская, Подшипниковая, Гаражный проезд и др. По федеральному проекту в текущем дорожно-строительном сезоне остается отремонтировать порядка 15 км дорог, передает пресс-служба администрации Самары.