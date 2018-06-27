Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
Безопасные и качественные дороги: завершается обновление улицы Чернореченской
27
июня 2018
17:19
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Улица Чернореченская на участке между улицами Киевская и Клиническая преобразилась в результате карточного ремонта в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Ранее относительно данной дороги было немало обращений горожан.
«Здесь было большое количество глубоких ям. И чтобы в них не угодить, постоянно приходилось выезжать на трамвайные рельсы. Сейчас ситуация улучшилась. Даже шума от спецтехники не много», - констатирует житель дома № 38 по ул. Чернореченская Эдуард Вильчинский.
В настоящее время работы на участке длиной 830 м почти завершены. Подрядчик произвел замену 16 смотровых и дождеприемных колодцев. В ночь на 27 июня здесь были задействованы 2 катка и асфальтоукладчик. Необходимо отметить оперативность дорожных рабочих.
«По основному ходу дороги с укладкой асфальтобетона справились всего за смену. Смесь нам подается непрерывно с асфальтобетонного завода № 1, что в 25 километрах от объекта. Теперь дорабатываем на примыканиях к улицам Клиническая и Дачная», - рассказал мастер дорожного участка ООО «НПФ «XXI Век» Владимир Вечкин.
Дорожное полотно обновили по всей ширине проезжей части на толщину в 5 см. Подрядчик применяет высокопрочный асфальтобетон.
Параллельно в Самаре приводятся в нормативное состояние и другие магистрали местного значения. Планируется, что после выполнения ремонтных работ в текущем году доля дорог городского округа, отвечающих нормативным требованиям, составит 67 %, сообщает пресс-служба администрации Самары.