Безопасные и качественные дороги: завершается обновление улицы Чернореченской

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«Здесь было большое количество глубоких ям. И чтобы в них не угодить, постоянно приходилось выезжать на трамвайные рельсы. Сейчас ситуация улучшилась. Даже шума от спецтехники не много», - констатирует житель дома № 38 по ул. Чернореченская Эдуард Вильчинский.В настоящее время работы на участке длиной 830 м почти завершены. Подрядчик произвел замену 16 смотровых и дождеприемных колодцев. В ночь на 27 июня здесь были задействованы 2 катка и асфальтоукладчик. Необходимо отметить оперативность дорожных рабочих.«По основному ходу дороги с укладкой асфальтобетона справились всего за смену. Смесь нам подается непрерывно с асфальтобетонного завода № 1, что в 25 километрах от объекта. Теперь дорабатываем на примыканиях к улицам Клиническая и Дачная», - рассказал мастер дорожного участка ООО «НПФ «XXI Век» Владимир Вечкин.Дорожное полотно обновили по всей ширине проезжей части на толщину в 5 см. Подрядчик применяет высокопрочный асфальтобетон.Параллельно в Самаре приводятся в нормативное состояние и другие магистрали местного значения. Планируется, что после выполнения ремонтных работ в текущем году доля дорог городского округа, отвечающих нормативным требованиям, составит 67 %, сообщает пресс-служба администрации Самары.