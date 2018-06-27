«Безопасные и качественные дороги»: старт ремонтных работ на Новокуйбышевском шоссе в рамках федерального проекта

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

«Безопасные и качественные дороги»: старт ремонтных работ на Новокуйбышевском шоссе в рамках федерального проекта

27 июня 2018 17:03
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Участок шоссе в границах улиц Уральская и Пугачевский тракт вошел в число наиболее значимых объектов ремонта текущего сезона.
Новокуйбышевское шоссе в Самаре является связующей частью транспортного сообщения Куйбышевского внутригородского района и одной из дорог, по которой осуществляется южный проезд в город. Поэтому участок шоссе в границах улиц Уральская и Пугачевский тракт вошел в число наиболее значимых объектов ремонта текущего сезона. Сейчас здесь набирают обороты дорожные ремонтные работы по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации «Безопасные и качественные дороги».

До ремонта в рамках федерального проекта состояние покрытия здесь оценивалось как неудовлетворительное – оно было значительно изношенным, с колейностью, ямами, трещинами старого асфальта. Как следствие, из ГИБДД поступали предписания о необходимости привести проезжую часть в порядок. Также дорога заняла лидирующие позиции в рейтинге интерактивной Карты «убитых дорог» по г. о. Самара, составленном активистами ОНФ. И, в том числе, благодаря голосованию горожан, объект в окраинном районе города был в числе первоочередных включен в план работ по ремонту улично-дорожной сети на 2018 год.

Чтобы автомобилисты как можно быстрее смогли пользоваться комфортным дорожным полотном, работы ведутся даже в выходные дни. Процесс удаления деформированного покрытия на участке протяженностью порядка 1 км 200 м завершается.

«Уже на этом этапе происходит выравнивание дороги, формируется профиль. После фрезерования, при благоприятных погодных условиях за неделю планируется уложить новый асфальтобетон. Применяется плотный строительный материал. За счет мелкозернистой структуры нагрузка от колес автомобилей равномерно распределяется между частицами щебня», - пояснил заведующий сектором контроля МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.

Таким образом, 16 тысяч кв. м обновятся большими «картами» с использованием асфальтобетонной смеси типа Б марки I (толщина слоя - 5 см). Гарантийные обязательства ООО «НПФ «XXI Век» несет в течение двух лет.

Всего же в этом году только на территории городского округа около 40 участков автодорог отремонтируют в рамках федерального проекта. Оценить ход его реализации на территории агломерации может каждый желающий, приняв участие в опросе общественного мнения (подробнее – на официальном сайте администрации  Самара), сообщает пресс-служба администрации Самары. 
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