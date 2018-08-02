3 августа в Советском районе Самары сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Контроль трезвости»

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В целях реагирования на сложившуюся ситуацию и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в период с 20:00 до 01:00 03 августа 2018 года (пятница) на территории Советского района г. Самары по улице Советской Армии от ул. Антонова- Овсеенко до Дыбенко и в обратном будет проводиться специальное профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».В ходе него будет осуществляться массовая проверка водителей транспортных средств на предмет выявления признаков опьянения.Для проведения мероприятия будет задействовано максимальное количество сотрудников Госавтоинспекции. С каждым остановленным водителем будет проведена краткая беседа по тематике проведения мероприятия, а также задан вопрос: Употреблял ли водитель перед поездкой алкогольные напитки или наркотические вещества? При отсутствии признаков опьянения водителю будет предложено продолжить движение, а при наличии агрессивной реакции или неадекватных ответов на вопрос об употреблении алкоголя или запрещённых препаратов, нарушениях речи, резком изменении окраски кожных покровов лица принимается решение о проведении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения или направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.При беседе с водителями все происходящее инспекторы ДПС будут снимать на видеорегистраторы и иные средства видеонаблюдения. Дальнейшие действия сотрудников ГИБДД осуществляются в порядке, предусмотренном Административным регламентом, Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, передает пресс-служба ГИБДД Самары.