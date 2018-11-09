Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

10 ноября будет временно ограничено движение транспорта возле стадиона «Самара Арена» 109 В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением матча «Крылья Советов» — «Ахмат» на стадионе «Самара – Арена».



10 ноября текущего года текущего года будет временно запрещено движение транспортных средств по автомобильным дорогам, расположенным вблизи стадиона.



10 ноября с 15.00 до 23.00 запрещается движение по улицам: Дальняя, Арена 2018, 1-я стадионная, проезды № 6, 7, 8, 9, 10, 11, дублер Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней.



Кроме того, 10 ноября с 8.00 до 23.00 запрещена остановка транспортных средств на улицах: Волжское шоссе, Арена 2018, Дальняя, Демократическая, Ташкентская, 2-я стадионная, проезды № 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, дублер Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней.



Соответствующие дорожные знаки будут установлены согласно временным схемам ограничения движения.



Ограничение движения не распространяется на транспортные средства медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.



Аналогичные ограничения движения будут действовать в день проведения другого матча, который пройдет 8 декабря текущего года, передает пресс-служба облправительства. 10 ноября текущего года текущего года будет временно запрещено движение транспортных средств по автомобильным дорогам, расположенным вблизи стадиона.10 ноября с 15.00 до 23.00 запрещается движение по улицам: Дальняя, Арена 2018, 1-я стадионная, проезды № 6, 7, 8, 9, 10, 11, дублер Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней.Кроме того, 10 ноября с 8.00 до 23.00 запрещена остановка транспортных средств на улицах: Волжское шоссе, Арена 2018, Дальняя, Демократическая, Ташкентская, 2-я стадионная, проезды № 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, дублер Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней.Соответствующие дорожные знаки будут установлены согласно временным схемам ограничения движения.Ограничение движения не распространяется на транспортные средства медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.Аналогичные ограничения движения будут действовать в день проведения другого матча, который пройдет 8 декабря текущего года, передает пресс-служба облправительства. Версия для печати

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