29 марта будет временно ограничено движение транспорта возле стадиона «Самара Арена»

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Обращаем внимание, что с 16:30 до 23:30 29 марта 2019 года будет закрыто движение по ул. Дальняя от Московского шоссе до ул. Арена 2018, Проезду № 7, Проезду № 8, Проезду № 10, Проезду № 12.Движение по ул. Арена 2018 будет открыто на всем ее протяжении от Волжского шоссе до ул. Демократическая. Стоянка автомобилей на стороне ул. Арена 2018, примыкающей к стадиону, будет разрешена.Также для болельщиков будет работать специальный трамвайный маршрут S5:в «длинном» варианте: от ул. Тухачевского через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, Барбошину поляну, ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена»;в «укороченном» варианте: от Барбошиной поляны через ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена».В 16:28 с интервалом 8-10 минут от остановки «ул. Тухачевского» по маршруту S5 в сторону стадиона «Самара-Арена» со всеми остановками по ходу движения в общем потоке начнут движение 14 трамвайных поездов.От остановки «Барбошина поляна» до стадиона движение трамваев S5 начнется в 18:00 с интервалом 5-6 минут со всеми остановками.Кроме того, до стадиона «Самара Арена» можно будет добраться на муниципальных маршрутах общественного транспорта:на автобусном маршруте № 295 до остановки «Стадион «Самара Арена»/Агропарк»;на трамвайных маршрутах №№ 5, 7, 22, 24, на троллейбусных маршрутах №№ 8, 19 и на автобусных маршрутах №№ 6, 21, 21м, 50, 89, 203, 206, 226, 261, 297 – до остановки «Барбошина поляна» на ул. Ново-Садовая, далее – с пересадкой на трамвайный маршрут S5;на трамвайных маршрутах №№ 22, 24, 25 – до трамвайной остановки «Московское шоссе» по ул. Ташкентская, далее – с пересадкой на трамвайный маршрут S5;на автобусном маршруте № 50 до остановки «Дачи» по ул. Демократическая, далее – пешком до стадиона;на автобусных маршрутах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268, до остановки «ул. Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.Трамвайный маршрут № 7 с 17:30 до окончания работы 29 марта будет ходить только до Барбошиной поляны.Вывоз со стадиона будет осуществляться в том же режиме, что и доставка. Будут задействованы проходящие вблизи стадиона регулярные автобусные маршруты. Дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 45, 51, 67 будут поданы на остановку «ул. Алма-Атинская» на Московском шоссе. Дополнительные автобусы маршрута № 50 будут поданы на ул. 2-ой проезд.После окончания матча посадка на трамваи маршрута S5 будет осуществляться с обеих площадок. Трамваи проследуют со всеми остановками по маршруту «Стадион – ж/д вокзал – ул. Тухачевского».Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования.Для удобства болельщиков, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона «Самара Арена». Заезд на парковку осуществляется со стороны ул. Демократическая и Волжского шоссе по ул. Арена 2018, далее – по ул. 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе по ул. 2-ая Стадионная, далее – по ул. 2-ой проезд, передает пресс-служба облправительства.