Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
19 августа, в связи с проведением легкоатлетического марафона, изменится движение транспорта в центре Самары
16
августа 2018
17:24
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19 августа 2018 года с 7:00 до 16:00 в связи с проведением открытого Самарского легкоатлетического марафона на Кубок Главы городского округа Самара будет ограничено движение транспорта в центральной части города на следующих участках:
ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновской;
ул. Вилоновская от ул. Максима Горького до ул. Молодогвардейской;
Волжский проспект от ул. Вилоновской до ул. Лесной;
ул. Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;
Северо-Восточная магистраль от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой;
ул. Ново-Садовая от Северо-Восточной магистрали до ул. Полевой;
ул. Осипенко от ул. Ново-Садовой до ул. Лесной;
ул. Циолковского от ул. Осипенко до ул. Невской;
ул. Невская от ул. Циолковского до ул. Молодогвардейской
ул. Молодогвардейская от ул. Невской до ул. Полевой;
ул. Молодогвардейская от ул. Полевой до ул. Ульяновской;
ул. Молодогвардейская от ул. Ульяновской до ул. Красноармейской;
ул. Молодогвардейская от ул. Красноармейской до ул. Ленинградской;
ул. Чапаевская от ул. Ленинградской до ул. Красноармейской;
ул. Чапаевская от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;
ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Вилоновской;
ул. Шостаковича от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе;
ул. Фрунзе от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской.
На время проведения мероприятия движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:
- автобусные маршруты №№ 23, 50, 206:
от ООТ «КРЦ Звезда» по ул. Ново-Садовой, пр. Ленина, ул. Полевой, ул. Самарской и далее по своим маршрутам (в обоих направлениях движения);
- автобусные маршруты №№ 47, 297:
от ООТ «КРЦ Звезда» по ул. Ново-Садовой, пр. Ленина, ул. Полевой, ул. Самарской, ул. Красноармейской, ул. Фрунзе, ул. Венцека до площади Революции и далее по своим маршрутам (в обоих направлениях движения);
- автобусные маршруты №№ 61, 247, 261:
от ООТ «КРЦ Звезда» по ул. Ново-Садовой, пр. Ленина, ул. Полевой, ул. Галактионовской, ул. Красноармейской, ул. Фрунзе, ул. Венцека до площади Революции и далее по своим маршрутам (в обоих направлениях движения);
- автобусные маршруты №№ 24, 92:
от ООТ «Площадь Сельского Хозяйства» по ул. Полевой,ул. Галактионовской, ул. Красноармейской, ул. Фрунзе, ул. Венцека до площади Революции и далее по своим маршрутам (в обоих направлениях движения);
- автобусный маршрут № 46:
от ООТ «Площадь Сельского Хозяйства» по ул. Самарской, ул. Красноармейской, ул. Фрунзе, ул. Венцека до площади Революции (в обоих направлениях движения);
- автобусные маршруты №№ 37, 295:
от ООТ «Театр кукол» по ул. Льва Толстого, ул. Самарской, ул. Красноармейской, ул. Фрунзе, ул. Венцека до площади Революции и далее по своим маршрутам (в обоих направлениях движения);
- автобусный маршрут № 11:
от ООТ «Губернский рынок» до площади Революции, затем по ул. Венцека, ул. Максима Горького до ООТ «6-й причал» и далее по своему маршруту в обратном направлении до Губернского рынка.
Подробности в приложениях, передает пресс-служба администрации Самары.