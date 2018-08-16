Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

19 августа, в связи с проведением легкоатлетического марафона, изменится движение транспорта в центре Самары 122 19 августа 2018 года с 7:00 до 16:00 в связи с проведением открытого Самарского легкоатлетического марафона на Кубок Главы городского округа Самара будет ограничено движение транспорта в центральной части города на следующих участках:



ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновской;



ул. Вилоновская от ул. Максима Горького до ул. Молодогвардейской;



Волжский проспект от ул. Вилоновской до ул. Лесной;



ул. Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;



Северо-Восточная магистраль от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой;



ул. Ново-Садовая от Северо-Восточной магистрали до ул. Полевой;



ул. Осипенко от ул. Ново-Садовой до ул. Лесной;



ул. Циолковского от ул. Осипенко до ул. Невской;



ул. Невская от ул. Циолковского до ул. Молодогвардейской



ул. Молодогвардейская от ул. Невской до ул. Полевой;



ул. Молодогвардейская от ул. Полевой до ул. Ульяновской;



ул. Молодогвардейская от ул. Ульяновской до ул. Красноармейской;



ул. Молодогвардейская от ул. Красноармейской до ул. Ленинградской;



ул. Чапаевская от ул. Ленинградской до ул. Красноармейской;



ул. Чапаевская от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;



ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Вилоновской;



ул. Шостаковича от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе;



ул. Фрунзе от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской.



На время проведения мероприятия движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:



- автобусные маршруты №№ 23, 50, 206:



от ООТ «КРЦ Звезда» по ул. Ново-Садовой, пр. Ленина, ул. Полевой, ул. Самарской и далее по своим маршрутам (в обоих направлениях движения);



- автобусные маршруты №№ 47, 297:



от ООТ «КРЦ Звезда» по ул. Ново-Садовой, пр. Ленина, ул. Полевой, ул. Самарской, ул. Красноармейской, ул. Фрунзе, ул. Венцека до площади Революции и далее по своим маршрутам (в обоих направлениях движения);



- автобусные маршруты №№ 61, 247, 261:



от ООТ «КРЦ Звезда» по ул. Ново-Садовой, пр. Ленина, ул. Полевой, ул. Галактионовской, ул. Красноармейской, ул. Фрунзе, ул. Венцека до площади Революции и далее по своим маршрутам (в обоих направлениях движения);



- автобусные маршруты №№ 24, 92:



от ООТ «Площадь Сельского Хозяйства» по ул. Полевой,ул. Галактионовской, ул. Красноармейской, ул. Фрунзе, ул. Венцека до площади Революции и далее по своим маршрутам (в обоих направлениях движения);



- автобусный маршрут № 46:



от ООТ «Площадь Сельского Хозяйства» по ул. Самарской, ул. Красноармейской, ул. Фрунзе, ул. Венцека до площади Революции (в обоих направлениях движения);



- автобусные маршруты №№ 37, 295:



от ООТ «Театр кукол» по ул. Льва Толстого, ул. Самарской, ул. Красноармейской, ул. Фрунзе, ул. Венцека до площади Революции и далее по своим маршрутам (в обоих направлениях движения);



- автобусный маршрут № 11:



от ООТ «Губернский рынок» до площади Революции, затем по ул. Венцека, ул. Максима Горького до ООТ «6-й причал» и далее по своему маршруту в обратном направлении до Губернского рынка.



Подробности



в связи с проведением открытого Самарского легкоатлетического марафона на Кубок Главы городского округа Самара будет ограничено движение транспорта в центральной части города на следующих участках:ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновской;ул. Вилоновская от ул. Максима Горького до ул. Молодогвардейской;Волжский проспект от ул. Вилоновской до ул. Лесной;ул. Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;Северо-Восточная магистраль от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой;ул. Ново-Садовая от Северо-Восточной магистрали до ул. Полевой;ул. Осипенко от ул. Ново-Садовой до ул. Лесной;ул. Циолковского от ул. Осипенко до ул. Невской;ул. Невская от ул. Циолковского до ул. Молодогвардейскойул. Молодогвардейская от ул. Невской до ул. Полевой;ул. Молодогвардейская от ул. Полевой до ул. Ульяновской;ул. Молодогвардейская от ул. Ульяновской до ул. Красноармейской;ул. Молодогвардейская от ул. Красноармейской до ул. Ленинградской;ул. Чапаевская от ул. Ленинградской до ул. Красноармейской;ул. Чапаевская от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Вилоновской;ул. Шостаковича от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе;ул. Фрунзе от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской.На время проведения мероприятия движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:- автобусные маршруты №№ 23, 50, 206:от ООТ «КРЦ Звезда» по ул. Ново-Садовой, пр. Ленина, ул. Полевой, ул. Самарской и далее по своим маршрутам (в обоих направлениях движения);- автобусные маршруты №№ 47, 297:от ООТ «КРЦ Звезда» по ул. Ново-Садовой, пр. Ленина, ул. Полевой, ул. Самарской, ул. Красноармейской, ул. Фрунзе, ул. Венцека до площади Революции и далее по своим маршрутам (в обоих направлениях движения);- автобусные маршруты №№ 61, 247, 261:от ООТ «КРЦ Звезда» по ул. Ново-Садовой, пр. Ленина, ул. Полевой, ул. Галактионовской, ул. Красноармейской, ул. Фрунзе, ул. Венцека до площади Революции и далее по своим маршрутам (в обоих направлениях движения);- автобусные маршруты №№ 24, 92:от ООТ «Площадь Сельского Хозяйства» по ул. Полевой,ул. Галактионовской, ул. Красноармейской, ул. Фрунзе, ул. Венцека до площади Революции и далее по своим маршрутам (в обоих направлениях движения);- автобусный маршрут № 46:от ООТ «Площадь Сельского Хозяйства» по ул. Самарской, ул. Красноармейской, ул. Фрунзе, ул. Венцека до площади Революции (в обоих направлениях движения);- автобусные маршруты №№ 37, 295:от ООТ «Театр кукол» по ул. Льва Толстого, ул. Самарской, ул. Красноармейской, ул. Фрунзе, ул. Венцека до площади Революции и далее по своим маршрутам (в обоих направлениях движения);- автобусный маршрут № 11:от ООТ «Губернский рынок» до площади Революции, затем по ул. Венцека, ул. Максима Горького до ООТ «6-й причал» и далее по своему маршруту в обратном направлении до Губернского рынка.Подробности в приложениях , передает пресс-служба администрации Самары. Версия для печати

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